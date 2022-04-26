«Планировал устроить теракт 9 мая». Что известно о мотивах ученика тверского колледжа

Сторонник украинской неонацистской организации «МКУ» планировал устроить теракт 9 мая 2022 года в Тверской области, сообщается в докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова. По его словам, ученик местного колледжа, «являясь приверженцем экстремистской идеологии», намеревался совершить атаку на объекте транспортной инфраструктуры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Тверской области расследуется уголовное дело о подготовке теракта. Фигурантом расследования стал студент одного из местных колледжей. Об этом рассказал в своем ежегодном докладе генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщает агентство ТАСС.

«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества «Маньяки: культ убийств» [«МКУ»] планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на объекте транспортной инфраструктуры», — рассказал Краснов сегодня, 26 апреля, в своем докладе для Совета Федерации.

Подготовка предыдущего теракта

Как передает РБК, в середине января ФСБ сообщала о задержании в Тверской области сторонника той же организации «МКУ» — молодого человека 2003 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ) и участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1), он арестован. Утверждалось, что по поручению лидера «МКУ» он привлекал новых членов в сообщество, занимался «пропагандой идеологии массовых убийств» и готовил теракты на объектах транспортной инфраструктуры.

В спецслужбах также рассказали, что организация создана «под патронажем украинских спецслужб» гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения. В отношении него возбуждены дела по организации экстремистского сообщества и подстрекательству к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК). С декабря 2021 года он находится в международном розыске.

«Маньяки: культ убийства»

Экстремистская организация с аббревиатурой «МКУ», которая расшифровывается как «Маньяки: культ убийства», была, по данным KP.ru, создана в 2018 году на Украине. В правоохранительных органах утверждают, что сторонники формирования «пропагандируют и организуют убийства людей, ведущих асоциальный образ жизни, насилие и убийства по национальному признаку, различные террористические атаки».

30 марта ФСБ проинформировала о задержании 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 субъектах РФ. По данным ведомства, ее организовали «для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России».

Во время обысков в домах сторонников МКУ следователи нашли инструкции по проведению «акций прямого действия», привлечению новых сторонников, фотографии и видеосъемку совершенных «акций», самодельное холодное и огнестрельное оружие, гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы без документов на их приобретение и хранение.

Запретить всю экстремистскую символику

Выступая перед сенаторами, генпрокурор РФ также предложил прописать в законодательстве ответственность за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистской символики, в том числе флагов, значков, мемов и т.д.

Он отметил, что в ряде других стран отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. В России соответствующие нормы имеются, но они «не касаются другой символики, которая может использоваться в экстремистских целях».

«Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование», — указал Краснов.

Напомним, ранее в Саратове завершился судебный процесс над двумя подростками, которых обвиняли в подготовке нападения на школу. Фигурантами стали учащиеся 16 и 17 лет.

Сообщалось, что с октября 2018 года по май 2019 года один из них задумал убить одноклассников из огнестрельного оружия, и подорвать самодельные взрывные устройства. Как рассказали в правоохранительных органах, обвиняемые хотели «прийти в школьную столовую и там привести бомбы в действие, а затем идти по коридорам, расстреливая встречных».

Подростки вину не признали, но суд счел доказательства следствия достаточными. Их признали виновными в подготовке умышленного убийства двух и более лиц (общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору). Оба школьника приговорены к трем годам лишения свободы условно.