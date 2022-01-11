Лидер «М.К.У.» планировал теракт в России

Лидер экстремистской организации «М.К.У.» Егор Краснов планировал совершить серию крупных терактов в России. Об этом сообщил его сторонник, которого сотрудники Федеральной службы безопасности задержали за подготовку терактов в Тверской области, передает РИА «Новости».

По словам мужчины, Краснов хотел совершить теракты с целью устрашения населения.

«Я действовал под руководством Егора Краснова. Я занимался модерированием интернет-каналов и Telegram. Мы привлекали, в том числе и несовершеннолетних, к нападениям», — сказал задержанный подозреваемый.

13 декабря ФСБ опубликовала кадры спецоперации по задержанию сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.». Спецоперации были проведены в 37 российских регионах, в результате были задержаны 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки, созданной гражданином Украины Егором Красновым. По данным ведомства, двое задержанных планировали устроить нападения на учебные учреждения, а еще две группы по пять и восемь человек действовали в Пензенской области и Республике Коми.