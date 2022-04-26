«Мужчина зашел в детсад, застрелил двух деток». Что случилось в Вешкайме

Мужчина с ружьем пришел во вторник в детский сад в поселке Вешкайма Ульяновской области. Он убил воспитательницу, двоих малышей и покончил с собой. Вскоре выяснилось, что перед этим нападавший застрелил владельца ружья. Что еще известно о трагедии в Ульяновской области – в материале «Газеты.Ru».

«Первый раз в жизни такое видела»

«Мужчина зашел в детский сад, застрелил нянечку, двух деток», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что затем стрелок покончил с собой.

Как сообщил Telegram-канал Baza, все случилось в детском саду «Рябинка» во время тихого часа. Охраны в учреждении не было. Неизвестный зашел через парадную дверь, оттолкнул сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Нападавший поднялся на второй этаж и открыл стрельбу из ружья «Иж-27».

Согласно информации «КП – Ульяновск», погибшим детям было пять и шесть лет. Злоумышленник не только убил воспитательницу, но также ранил нянечку. Telegram-канал Mash уточнил, что ее зовут Елена Карпова, женщину доставили в больницу с огнестрельным ранением.

Авторы Mash также поговорили с поваром из детского садика.

«Я готовила еду, я поваром работаю. Пришла женщина — из руки течет кровь. Говорит, меня ранили, вызывайте «скорую». Я ничего не могу, кнопку (тревожную – «Газета.Ru») никак не нажму, со стационарного (телефона — «Газета.Ru») вызвали «скорую». Приехала «скорая», полиция… Все наверх ушли. Там у нас воспитательницу застрелили, двух ребятишек и ранили одну нянечку. А у него лицо все разбито. <...>. Такой худой, высокий. Я первый раз в жизни такое видела, это ужас», — рассказала повар.

По ее словам, вскоре сотрудников спросили, зачем они пустили убийцу. Женщина пояснила, что все из-за предписаний СанПиНа: необходимо проветривать помещения утром и вечером.

«Ну вот и допроветривали», — констатировала сотрудник детсада.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что пострадавшая нянечка «находится в приемном покое районной больницы с переломом обеих костей предплечья»: нападавший выстрелил в ее правое плечо дробью.

«Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы», — уточнила омбудсмен. Она добавила, что погибшие – мальчик и девочка, 2017 и 2016 годов рождения.

«Это уже не первая подобная трагедия, необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших в результате этого события. В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами. Молюсь», — заключила Москалькова, отметив, что нападавший состоял на учете как психически больной.

Установка личности

Так как голова стрелка была сильно повреждена, установить его личность на месте было невозможно. Сначала правоохранители заподозрили в преступлении 68-летнего Александра Дронина, сообщил Telegram-канал Baza.

«Ружье зарегистрировано на него. Сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружье и уехал на своей «Ниве». Где он сейчас — неизвестно. Дронина разыскивает полиция, однако мужчина не берет трубку и найти его не могут», — пояснил канал.

При этом авторы заметки отметили, что «по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе».

Вскоре в убийстве стали подозревать 26-летнего Руслана Ахтямова, так как, по сообщениям родных, он собирался пристреливать ружье вместе с Дрониным. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. Вскоре источники подтвердили Baza, что нападавшим был именно молодой мужчина.

Затем канал сообщил, что полиция обнаружила тело Дронина.

«По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад «Рябинка», где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram-канал Mash уточнил, что тело Дронина обнаружили в 700 метрах от сада, в лесном массиве.

В «КП – Ульяновск» отметили, что на местах убийств работает следственный комитет, представители министерства просвещения региона. Для детального разбирательства туда направили депутатов Законодательного собрания. В Вешкайму также выехали вице-губернаторы Игорь Эдель и Александр Коробко. А РИА «Новости» сообщило, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийств.

Согласно данным Telegram-канала 112, стрелок Ахтямов перед расправой в детсаде мог также убить отца. Якобы утром с ним и владельцем ружья в лес также отправился отец убийцы Рушан Ахтямов.

Кто ответственен за случившееся

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с трагедией.

«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи. На место выехали заместители губернатора Игорь Эдель и Александр Коробко, вместе с ними работают руководители профильных ведомств. Срочно прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте, вылетаю ближайшим рейсом в Ульяновск», — написал Русских.

Согласно данным Telegram-канала Mash, ответственной за охрану детского сада в Ульяновске в момент стрельбы была заведующая Марина Дементьева. Пока не известно, где она находилась во время стрельбы.

«Охрана у детского сада тоже есть, но только в ночные смены. Днем безопасность — на заведующем, старшем воспитателе и завхозе. Они дежурят поочередно», — говорится в сообщении.