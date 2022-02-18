«Из ряда вон выходящее преступление». Напавшим на полицейских в метро грозит до пяти лет тюрьмы

Двое мужчин напали на сотрудников полиции на станции «Тульская» в московском метро вечером в четверг. Их задержали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти. Позже стало известно, что подозреваемые – мигранты. В Союзе таджикистанцев России потребовали максимально наказать виновных.

Двое нападавших

«По данным следствия, вечером 17 февраля 2022 года на станции «Тульская»… один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции», — сообщается на сайте СК РФ по Москве.

В сети позже появилось видео происшествия. На кадрах двое полицейских пытаются задержать мужчину, напавшего на них. Увидев это, второй подозреваемый с разбега ударяет одного из полицейских ногой, а другого несколько раз бьет по голове и убегает.

Первого подозреваемого 2000 года рождения все же удалось задержать сразу, а второго мужчину начали искать.

В пятницу Следственный комитет отчитался о задержании нападавшего. Им оказался молодой человек 2003 года рождения. СК возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Обоим мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование продолжается», — заключили в СК РФ.

Следственный комитет также обнародовал кадры допросов подозреваемых. Оба они утверждают, что якобы не знают, за что их задержали. Один из них, несмотря на видео, отрицает, что напал на сотрудников полиции, улыбается на камеру.

Телеканал РЕН сообщил, что один из подозреваемых – уроженец Таджикистана.

Максимальное наказание

Председатель Союза таджикистанцев России в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что осуждает поступок двух мигрантов, напавших на полицейских в столичном метро.

«Честно говоря, меня всегда удивляет, когда какой-то преступник совершает преступление, а пресса почему-то в основном обращает внимание на его национальность, как будто другие не совершают преступления. Естественно, они совершили преступление, причем такое, из ряда вон выходящее преступление, если нападают на сотрудников правоохранительных органов. Какая наша может быть реакция? Естественно, осуждение и требование от следственных и правоохранительных органов максимального наказания согласно действующему законодательству», — сказал он.

Давлатов подчеркнул, что любой человек, совершивший преступление, должен быть наказан независимо от его национальности. Он добавил, что к подобным правонарушениям в Союзе таджикистанцев относятся «абсолютно негативно».

«Интересно то, что мы видим другие преступления, на которые обращают мало внимания. После заявления губернатора Калужской области, это практически был приказ «фас» — и местное население там уже начало нападать на приезжих. Почему-то это нигде не освещается, об этом нигде не говорится», — добавил он.

Давлатов считает, что наказание также должны понести все, невзирая на национальность и гражданство, кто нападают на врачей во время исполнения их служебных обязанностей. И те, «кто просто нападают на граждан, совершают преступления».

«А как можно относиться к этому? Недавно, несколько месяцев назад, гражданин Таджикистана на велосипеде ехал, ему перерезали горло, просто потому что он не там родился, не с тем цветом кожи. Ну это преступление, и там преступление, и тут преступление. И, естественно, мы относимся к такому отвратительному поведению, к таким правонарушениям, уголовным преступлениям абсолютно негативно», — заключил председатель Союза таджикистанцев России.