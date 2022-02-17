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Двое пассажиров Московского метро напали на полицейских

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Два пассажира Московского метро напали на двух полицейских, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По информации следствия, вечером 17 февраля двое полицейских попросили одного из пассажиров проследовать за ними в комнату полиции для установления его личности, однако тот не согласился, а потом «стал толкать и замахиваться руками» на правоохранителей. Второй подозреваемый ударил одного полицейского ногой», а другого полицейского — по голове, а затем сбежал.

Первый напавший, 2000 года рождения, был задержан на месте, его приятеля ищут.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в Москве мигрант напал на двух полицейских с ножом. Выяснилось, что он не имеет места жительства в столице, а зашел в гости к знакомой.

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