В Союзе таджикистанцев потребовали «максимального наказания» для напавших на полицейских мигрантов

Председатель Союза таджикистанцев России в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что осуждает поступок двух мигрантов, напавших на полицейских в столичном метро. По его словам, их нужно наказать по закону.

«Честно говоря, меня всегда удивляет, когда какой-то преступник совершает преступление, а пресса почему-то в основном обращает внимание на его национальность, как будто другие не совершают преступления. Естественно, они совершили преступление, причем такое, из ряда вон выходящее преступление, если нападают на сотрудников правоохранительных органов. Какая наша может быть реакция? Естественно, осуждение и требование от следственных и правоохранительных органов максимального наказания согласно действующего законодательства», — сказал он.

По словам Давлатова, любой человек, совершивший преступление, должен быть наказан, независимо от его национальности. Он подчеркнул, что к подобным правонарушениям в Союзе таджикистанцев относятся «абсолютно негативно».

«Интересно то, что мы видим другие преступления, на которые обращают мало внимания. После заявления губернатора Калужской области, это практически был приказ «фас» — и местное население там уже начало нападать на приезжих. Почему-то это нигде не освещается, об этом нигде не говорится. Если это граждане Таджикистана напали на полицейских, они должны понести максимально суровое наказание. Точно также должны понести все, невзирая на национальность и гражданство, кто нападают на врачей во время исполнения их служебных обязанностей. И те, кто просто нападают на граждан, совершают преступления. А как можно относится к этому? Недавно, несколько месяцев назад, гражданин Таджикистана на велосипеде ехал, ему перерезали горло, просто потому что он не там родился, не с тем цветом кожи. Ну это преступление, и там преступление, и тут преступление. И, естественно, мы относимся к такому отвратительному поведению, к таким правонарушениям, уголовным преступлениям абсолютно негативно», — пояснил он.

Вечером 17 февраля на станции «Тульская» в метро Москвы два мигранта отказались показывать полицейскому документы и устроили драку. Один из нападавших нанес правоохранителю удар ногой, а затем несколько раз ударил другого полицейского руками.

Одного из мигрантов задержали сразу, второму удалось скрыться, однако позже его местоположение было установлено.