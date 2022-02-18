СК опубликовал видео допроса напавших на полицейских на станции метро «Тульская»

Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса двоих задержанных за нападение на полицейских на станции московского метро «Тульская».

Двоих мужчин доставили в отделение полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Инцидент произошел на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По информации следствия, вечером 17 февраля двое полицейских попросили одного из пассажиров проследовать за ними в комнату полиции для установления его личности, однако тот не согласился, а потом «стал толкать и замахиваться руками» на правоохранителей. Второй подозреваемый ударил одного полицейского ногой», а другого полицейского — по голове, а затем сбежал.

Позже появилось видео нападения, которое зафиксировало драку.

Также удалось задержать второго нападавшего, им оказался молодой человек 2000 года рождения.