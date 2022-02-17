«Исподтишка достали нож». На Кавказе москвича зарезали за то, что он помочился на обочине

В Карачаево-Черкесии погиб байкер из Москвы Олег Албегов по кличке Куджик. Он приехал в регион отдохнуть с друзьями. По дороге из аэропорта туристы притормозили на обочине, чтобы справить нужду. Рядом неожиданно остановилась «Лада», из нее вышли агрессивно настроенные кавказцы, которым не понравилось такое поведение. Ссора переросла в драку, один из зачинщиков ударил москвича ножом, после чего нападавшие сбежали с места происшествия.

Отдохнуть в республике Северного Кавказа собирались семеро туристов из Москвы. Они ехали на одной машине из аэропорта Минеральных вод на курорт Архыз и остановились на обочине в поле недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе. Один из туристов, 35-летний байкер Албегов отошел, чтобы сходить в туалет.

Его друг, Андрей Сидоров, уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что никто не справлял нужду прямо на глазах у проезжающих водителей — Албегов отошел вглубь поля примерно на 20 метров.

«Произошла ситуация физиологическая, люди после самолета, ну бывает. Очень попросили водителя «ГАЗели» остановиться на обочине, отошли от дороги метров на 20. Никто на обочине нужду не справлял, есть видео, где это видно. <...> Человек не оскверняет ничего, там чистое поле. Там нет никакого памятника, ни каких-то священных архитектурных сооружений. Он ничего не оскверняет, он просто, извините, писает», — пояснил «Газете.Ru» знакомый погибшего по мотосообществу, глава «МотоРоссии» Андрей Иванов.

По словам очевидцев, сразу же рядом с туристами резко остановилась машина «Лада Веста». Из нее вышли двое мужчин, которым не понравилось поведение москвича. Кавказцы в агрессивной форме стали пояснять приезжим, что здесь «так не принято».

«Начинаются агрессивные действия: «Что вы делаете, сейчас же прекратите». <...> Подъезжают люди и с ходу начинают себя вести так, как будто он [байкер] в этот момент что-то оскверняет», — рассказал Иванов.

Друзья Албегова в ответ извинились за него. Однако, как говорит очевидец Сидоров, кавказцев это не устроило. Начало конфликта с местными жителями попало на видео. На записи видно, что во время общения туристов с местными Албегов продолжал справлять нужду, стоя спиной к спорящим на расстоянии от дороги. Иванов объяснил это тем, что мужчины не могут остановить этот «физиологический процесс», если он уже начался.

Когда Албегов вернулся к остальным, началась драка. Во время стычки один из местных жителей, 34-летний Абдуллах Бостанов достал нож и ударил байкера. После этого двое кавказцев сели в свою машину и уехали.

«Он [Албегов] тоже парень не промах, с ним дерутся — он дерется. Со мной начнут драться — я тоже начну драться. Но когда я дерусь, я никогда не допускаю мысли, тем более в курортном регионе, что вторая сторона достанет нож, будет меня резать и убьет. Это абсурд. Это поразило всех. В смысле достать нож и убить человека?» — оценил инцидент Иванов.

По его словам, нападавший ударил москвича «профессиональным» движением и сделал это «исподтишка». «На видео видно, каким профессиональным движением это сделано, исподтишка достали нож, порезали, попрыгали в машину и уехали», — резюмировал Иванов.

Друг погибшего, Артем Апричник, бывший свидетелем ситуации, также сообщил, что нападавший ударил байкера «очень тихо и незаметно для всех».

Следственный комитет (СК) сообщил, что нападавший нанес Албегову удар ножом в область живота. Байкер умер по пути в больницу.

«Лицо совершившее преступление установлено, он объявлен в федеральный розыск», — сообщил СК.

Следствие уточнило, что подозреваемый живет в станице Сторожевая. Против него завели дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Как сказал Иванов «Газете.Ru», работа местной полиции в свете случившегося не вызывает критики. «Людям, которые были вместе с Куджиком, приставили охрану из двух экипажей полиции со словами: «Чтобы вас здесь не убили после всего этого». Это хорошо характеризует полицию, полиция работает. Они обеспечили безопасность людей», — подчеркнул глава «МотоРоссии».

В то же время, у него есть вопросы к властям Карачаево-Черкесии. Иванов отметил, что последнее время Кавказ стал очень популярен у мотоциклистов, однако теперь мысли об отдыхе там вызывают сомнения.

«У меня один вопрос к властям региона: что у вас там происходит? Очень хотелось бы думать, что это один единственный злодей. Но путешествовать после этого на Кавказ страшно», — подчеркнул мотоциклист.

Иванов добавил, что мотоциклисты в России часто попадают в «несправедливые ситуации», особенно вдали от крупных городов. Но с подобным случаем он сталкивается впервые. Руководитель «МотоРоссии» призвал полицию справедливо и беспристрастно расследовать случившееся и наказать виновных. Иванов указал, что российские байкеры «полны негодования от сложившейся ситуации».

Собеседник «Газеты.Ru» рассказал о погибшем. «Олег характеризуется исключительно положительно. Нормальный человек, хороший товарищ, абсолютно адекватный парень, мотоциклист. Подобных ситуаций за ним никогда не наблюдалось, с какой-то поножовщиной или другими страшными вещами. Он обычный человек, обычный москвич», — сказал Иванов.

Друг Албегова Сидоров добавил, что у погибшего остались мать, жена и двое дочерей. «Я думаю, что семье сейчас не настолько важно добиваться справедливости, им как-то нужно жить дальше», — резюмировал он.