К друзьям зарезанного в Карачаево-Черкесии москвича приставили охрану, чтобы их «не убили после всего этого»

Москвич Олег Албегов, погибший в Карачаево-Черкесии в ходе конфликта с местными, был известным в мотосообществе байкером и поехал отдыхать вместе со своими друзьями. В беседе с «Газетой.Ru» руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов рассказал, что Кавказ является популярным направлением для туризма среди представителей сообщества, однако после случившегося ездить туда становится страшно. Он добавил, что после убийства Албегова местные правоохранители приставили к группе туристов охрану.

«Путешествовать после этого на Кавказ страшно. Произошла ситуация физиологическая, люди после самолета, ну бывает. Очень попросили водителя газели остановиться на обочине, отошли от дороги метров на 20. Никто на обочине нужду не справлял, есть видео, где это видно. Какая-то глупость. Человек не оскверняет ничего, там чистое поле. Там нет никакого памятника, ни каких-то священных архитектурных сооружений. Людям, которые были вместе с Куджиком (кличка Агбегова — прим «Газета.Ru»), приставили охрану из двух экипажей полиции со словами «чтобы вас здесь не убили после всего этого». Это хорошо характеризует полицию, полиция работает. Но у меня один вопрос к властям региона: что у вас там происходит?», — рассказал он.

Иванов добавил, что характеризует Албегова исключительно положительно и мужчина никогда не был замечен в противоправных деяниях. Он подчеркнул, что представители сообщества «полны негодования» и требуют беспристрастного расследования.

«Это поразило всех. В смысле достать нож и убить человека? Я видел ситуации абсолютно страшные для меня, как для патриота своей страны. Как какие-то молодые люди на видео мочились на памятные таблички или жарили сосиски на Вечном огне. Для меня это дикость, но даже это не стоит того, чтобы убить человека. Здесь не было даже этого», — заключил он.

Московский турист Олег Албегов погиб в Карачаево-Черкесии во время конфликта с местными жителями, один из которых ударил его ножом. Местным не понравилось, что турист решил справить нужду неподалеку от дороги. Убийца Албегова объявлен в розыск.

Друг погибшего туриста рассказал «Газете.Ru», что у мужчины остались жена и двое дочерей.