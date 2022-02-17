«Навязывают убийства нерожденных детей». В Совфеде хотят запретить чайлдфри в интернете

В Совете Федерации готовят законопроект, расширяющий перечень противоправного контента в интернете, который блокируют в досудебном порядке. В частности, предполагается запретить радикальный феминизм и пропаганду чайлдфри. Однако по поводу этих нововведений в российском парламенте нет единства. Феминистка Татьяна Сухарева же заявила, что она готовит обращение против принятия данного законопроекта.

«Нездоровые половые отношения»

«Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве», — рассказала РИА «Новости» один из авторов законопроекта, сенатор Маргарита Павлова.

По ее словам, в интернете появился новый контент, который пока не подпадает под определение противоправного. Однако Павлова считает, что он несет в себе угрозу и набирает силу.

«Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности.

Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства», — подчеркнула сенатор.

Она уверена, что в этой ситуации важно учитывать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей. Павлова заметила, что «угроза национальной безопасности» сосредоточена «в плоскости детства», поэтому «назрела необходимость» в новых законодательных инициативах. Сенатор также призвала обратить внимание и на поведение отечественных соцсетей.

«Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть «ВКонтакте», которая приобрела ярлык «самой грязной». Там тоже весь этот деструктивный контент присутствует, и иной раз пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию. Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — заключила парламентарий.

Согласно действующему законодательству, внесудебная блокировка предусмотрена для сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

Однако в Роскомнадзоре отрицают, что ведут работу над новым законопроектом.

«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — сказали в ведомстве «Подъему».

«Концептуально против»

Еще один член Совета Федерации — Людмила Нарусова — заявила в беседе с изданием «Подъем», что выступает против запрета чайлдфри и радикального феминизма. Она считает, что парламент уже «наштамповал законов» о подобных запретах, а внесудебные решения по ним являются неконституционными.

«Контент – это интеллектуальная собственность, и, если запрет на этот вид собственности, значит, это должен быть запрет судебный, мотивированный. А просто росчерком пера чиновника такие вопросы не решаются. Я концептуально против внесудебных запретов», — подчеркнула парламентарий.

Нарусова также сомневается, что радикальный феминизм очерняет традиционные семейные ценности и роль женщины в семье. По ее словам, если традиционные семейные ценности разрешают «бить жену», то это защищать нельзя.

Женщины вне закона

Принятие законопроекта о внесении радикального феминизма и чайлдфри в перечень противоправного контента объявит 80% женщин вне закона, уверена председатель МОО «Женский голос» Татьяна Сухарева.

«Вы знаете, это приводит все к тому, что нас всех объявляют вне закона. И я просто взбешена, что меня приравнивают к маньякам и убийцам, ставят на одну доску. Это вообще ни в какие рамки. Во-первых, это уголовное преступление, это клевета. Мы никого не убили. Эта формулировка «убийство нерожденных детей» - нет такой формулировки. Убийство — это термин из уголовного кодекса и убить можно только человека с рождения. Я вообще в шоке», — сказала она «Газете.Ru».

Сухарева добавила, что готовит обращение против принятия данного законопроекта. По ее мнению, если не остановить его принятие, на женщин наложат обязательство рожать.

«Я не могу принять решение не рожать, хотя это касается моего здоровья, моей жизни, это касается моих финансов. То есть я обязана делать то, что может принести вред моему здоровью. Я обязана слушать, с кем мне жить, как мне жить... Я считаю, что сейчас нужно объединить все усилия. Потому что, если примут этот законопроект, он объявит вне закона 80% женского населения и 30% мужского. Он объявит вне закона большую часть страны… Это просто позор», — возмутилась феминистка.

По словам Сухаревой, ей «больно», что подобную инициативу предложила женщина. Она расценивает это, как «предательство».

Семь раз отмерить

В Госдуме также призвали не торопиться с запретом чайлдфри и радикального феминизма. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сказала «Газете.Ru», что поддерживает только инициативу Совета Федерации приравнять к запрещенному контенту материалы про нездоровые половые отношения.

«Любые сексуальные девиации, которые сегодня пропагандируются в социальных сетях, мы должны запретить. Те, которые действительно имеют форму пропаганды. Мы уже создали рабочую группу, в составе которой люди, которые тоже заинтересованы в том, чтобы защитить нравственность нашей молодежи в нашем обществе. Потому я понимаю, о чем в данном случае идет речь», — сказала депутат.

Она также опасается, что запрет материалов на тему чайлдфри может в будущем привести к запрету абортов. Это в свою очередь может спровоцировать женщин на подпольное прерывание беременности.

«Что касается радикального феминизма, то это понятие расплывчатое. Я думаю, что не надо с этим торопиться. У нас сейчас евровеяния, когда к радикальному феминизму могут отнести и обвинить в харассменте, условно говоря, когда мужчина дверь открывает, цветы дарит и прочее. Я с осторожностью отнесусь к этим формулировкам. Понимаете, когда речь идет о призыве к суициду — тут я со всем соглашусь. Но вот эта сфера чувствительная, тонкая. Прежде чем отрезать нужно семь раз отмерить», — заключила Останина.