Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Киеве заявили, что не увидели отвода российских войск от границы с Украиной 11:41
Крымские белорусы пригласили Лукашенко посетить полуостров 11:38
Малахов сорвал съемки из-за выступления Камилы Валиевой 11:37
В минобороны Британии заявили о начале нового этапа острой конкуренции... 11:35
Глава МИД Великобритании Трасс пригрозит России статусом изгоя 11:34
Россияне чаще покупают подарки на 8 Марта, чем на 23 Февраля 11:33
В НАТО не заметили признаков деэскалации вокруг Украины 11:31
Почти половина всех налогов в России в 2021 году была собрана в пяти... 11:25
В ЛНР заявили о применении украинской армией тяжелого вооружения 11:22
Отправленные на МКС спутники будут искать связь Курской магнитной аномалии... 11:20
Общество

Бой с тенью. Какие социальные гарантии пропишут самозанятым

В Минтруде решили обновить тридцатилетний закон «О занятости населения»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минтруд готовит новую редакцию закона «О занятости населения». В ведомстве решили дать определение теневой занятости, усилить меры по борьбе с безработицей, дать социальные гарантии самозанятым и защитить заемный труд. Ожидается, что новую редакцию закона внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию 2022 года.

Неконвенциональная (теневая) занятость

Еще в ноябре 2021 года Минтруде предложил план по снижению так называемой теневой занятости в 2022-2024 годах. Он предполагал проведение мониторинга нелегального трудоустройства и создание реестра работодателей с такими нарушениями, сообщает РБК.

В министерстве считают, что если рост теневой занятости продолжится, то к 2034 году государственный бюджет будет терять до 1,5% ВВП в год. Согласно данным Минтруда, объем серого фонда зарплат в РФ составляет 10 триллионов рублей. А в Росстате предположили, что в 2020 году он составил около 10,4 триллионов рублей.

В новой редакции закона «О занятости населения» понятию теневой занятости дадут определение, обозначат ее последствия и законодательно закрепят полномочия властей в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

Борьба с безработицей

В министерстве труда предложили сделать индивидуальный план поиска работы основным во взаимодействии служб занятости с гражданами. Этот план будет составляться при постановке гражданина на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными.

Если человек не будет выполнять предписания, то рискует потерять пособие. Согласно действующему законодательству, план самостоятельного поиска места работы не обязателен, назначение и выплата пособия по безработице от его выполнения не зависит. Также в Минтруде предлагают дать возможность службам занятости на платной основе оказывать услуги сверх установленных законодательством.

Социальные гарантии самозанятым

В настоящее время самозанятость – только налоговый режим, необходимо закрепить правовой статус таких граждан, а затем ввести социальные гарантии для таких граждан, считают в Минтруде.

Таким образом, в новой редакции закона «О занятости населения» будут закреплены нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг. Также будут урегулированы вопросы доступа самозанятых к социальным гарантиям — они получат пенсионные права, доступ к различным пособиям, в том числе, по безработице и временной нетрудоспособности.

Кроме того, для обеспечения соблюдения этих норм предполагается создание саморегулируемой организации (СРО). Также в Минтруде предлагают обсудить вопрос о допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых.

Защита заемного труда

В новой редакции закона будет прописан правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Будут установлены конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотрены требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определены виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Минтруд представил концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ранее глава министерства Антон Котляков говорил, что действующему в России закону о занятости больше 30 лет, и его необходимо обновить. По его словам, ведомство реагирует на запросы, которые возникают в обществе, сообщает РИА «Новости». Так, в прошлом году вносились поправки, касающиеся дистанционного формата занятости и условий труда в период пандемии коронавируса.

Риски и подводные камни

Директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов рассказал РБК, что концепция была представлена Минтрудом в формате беглого сбора мнений, ее подробности пока не обсуждались. Основная работа над документом еще предстоит. Многие положения в законопроекте могут измениться. Прокопов считает, что самые большие дискуссии будут вокруг положений, касающихся самозанятых граждан.

«С одной стороны, у работающих на себя должен быть доступ к социальным гарантиям — страховым пенсиям и больничным, но с другой, если мы идем по пути введения страховых взносов для них, то это несет за собой два риска. Первый — уход самозанятых в тень, что сведет на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — сказал он.

А руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Александр Башкатов считает, что введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице соответствует зарубежным тенденциям. Так, в Англии для получения выплат человек принимает на себя «Обязательство заявителя», в котором указываются действия, которые необходимо выполнить для поиска работы. Если их проигнорировать, размер пособия по безработице уменьшится.

В свою очередь секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов сказал РБК, что на сейчас в регионах есть специальные комиссии по выявлению нелегального трудоустройства, в которых совместно работают органы власти, Пенсионного фонда и представители социальных партнеров. Но властям не хватает продуманности в решении этого вопроса. Так, налоговый режим самозанятых должен был обелить рынок труда, но на деле сработал не так — часть его пользователей оставила официальное трудоустройство.

Согласно данным Росстата, в России 14,5 миллионов неформально занятых граждан – 20,1% от общей численности работающего населения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть