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В России изменят получение пособий по безработице и дадут соцгарантии самозанятым

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало изменения для новой редакции закона «О занятости населения». В ней предлагается бороться с нелегальным трудоустройством, изменить правила выплат пособий по безработице и установить нормы труда для самозанятых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство.

Чиновники хотят, чтобы новый закон отвечал современным условиям рынка труда. Законодательная новелла будет внесена в Государственную думу в осеннюю сессию текущего года.

Концепцию нового законопроекта представили на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Минтруд пока обозначил круг проблем, где нужно менять законодательство.

В министерстве хотят заняться неконвенциональной (теневой) занятостью. Предлагается дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда.

Вторая проблема — безработица и пособия для безработных. Планируется сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с обратившимися к ним гражданами. Если россиянин не будет выполнять предписания службы, то может потерять пособие. Минтруд также объявил о возможности оказания службами занятости платных услуг.

Также в законе «О занятости населения» хотят изменить правовой статус самозанятых, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса») и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Для них хотят ввести нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям: пенсии, пособия и другое.

Ранее сообщалось, что многие регионы вышли по безработице на уровень 2019 года, заявили в Минтруде. Но пандемия и локдауны привели к глубоким структурным изменениям, уточняют эксперты по найму. Вакансий стало больше, а желающих работать на прежних условиях все меньше. Работодателям приходится подстраиваться под требования работников — гибкий график, комфорт на рабочем месте, индексация зарплат.

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