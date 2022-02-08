Меню после «омикрона»: какая еда поможет восстановиться

Врачи советуют внимательнее относиться к своему рациону питания после перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной «омикроном». Они полагают, что в период восстановления важно нормализовать работу желудка и кишечника, нарастить мышечную массу и ускорить обмен веществ. Как питаться тем, кто переболел «омикроном», читайте в материале «Газеты.Ru».

О долгосрочных последствиях COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», врачи пока говорить не торопятся. По словам Марии Петиной, руководителя Центра диагностики осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции КДЦ МЕДСИ на Белорусской, развитие постковидного синдрома проявляется в среднем спустя три месяца после перенесенного заболевания. «А поскольку «омикрон» появился в России меньше трех месяцев назад, судить об отсутствии осложнений или более легком течении восстановительного периода после заболевания этим штаммом коронавируса преждевременно», — считает она.

Тем не менее, она уверена: как и другие штаммы коронавируса, «омикрон», в первую очередь, оказывает влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Неврологические последствия после COVID-19 проявляются вне зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь и насколько долгой была терапия. На такие последствия влияют и хронические заболевания, которыми пациент страдал еще до заражения, подтверждает врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. По его опыту,

чаще всего последствия со стороны нервной системы проявляются как функциональные расстройства в виде нарушения обоняния и вкуса, астенический синдром, той или иной степени выраженности, включая различные степени нарушения сна и когнитивную дисфункцию.

«Сохраняются они в среднем в течение нескольких недель, иногда дольше — до нескольких месяцев», — говорит врач.

Но если заняться реабилитацией и восстановлением метаболизма сразу после заболевания, риск постковидных осложнений будет минимальным, полагают медики — и важную роль здесь сыграет питание.

Как и что готовить

Главное в постковидном питании – восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта, нарастить мышечную массу и ускорить метаболизм. В первую очередь надо повысить в суточном рационе содержание белка, считает Мария Петина. «Белком и кальцием богаты многие кисломолочные продукты, которые особенно полезны после перенесенной коронавирусной инфекции», — рассказывает она. А вот насыщенные жиры и трансжиры лучше заменить полезными ненасыщенными жирами. Они содержатся в оливковом, подсолнечном и кукурузном маслах, орехах, авокадо и морской рыбе.

Врач также советует не переедать углеводов: их перебор способствует развитию воспалительного процесса. Также специалист рекомендует полностью отказаться от копченого, алкоголя и фаст-фуда: они замедляют процесс выздоровления.

Исключить придется слишком холодные и чрезмерно горячие блюда, свести к минимуму жирные и жареные, отдать предпочтение готовке на пару.

Для поддержания сил и водно-электролитного баланса после перенесенного заболевания Полина Королева, врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас», рекомендует добавить в рацион бульоны.

«Куриный, а лучше костный бульон заживляет слизистую желудочно-кишечного тракта, способствует выздоровлению после заболеваний, в том числе, после штамма «омикрон», — рассказывает она.

Правда, аппетит может вернуться не сразу, поэтому питаться стоит часто и малыми порциями. «Оптимальным считается шести- и даже семиразовый прием пищи», — говорит Мария Петина.

Что пить

Отдельное внимание стоит уделить питьевому режиму: Мария Петина советует выпивать до 2-2,5 литров жидкости в день. Особенно полезными, по ее словам, будут богатые витаминами соки, компоты, морсы и кисели.

После перенесенного «омикрона» у многих людей снижается работоспособности и повышается сонливость. Переболевшие пытаются побороть их с помощью кофе и кофеин-содержащих напитков. Это действительно помогает взбодриться, соглашается Игорь Мацокин, но в период восстановления после болезни следует минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин.

«Кофеин истощает запасы АТФ (аденозинтрифосфа́т, играющий важную роль в обмене веществ — «Газета.Ru»), которые после ковида и так минимальны, — объясняет невролог. — Он обладает выраженным мочегонным действием, что приводит обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему.»

По мнению Мацокина, кофе лучше вводить в рацион постепенно, а в первое время отдать предпочтение некрепкому чаю».

В период восстановления врачи также советуют отказаться от напитков с большим содержанием сахара. Мацокин объясняет, что такие напитки могут дополнительно «раскачивать» нервную систему, нарушать чувство голода и тормозить восстановление организма после болезни, оказывая воспалительное действие, а также способствовать развитию нарушения обмена углеводов.

Какие витамины помогут восстановиться и в каких продуктах их найти

Согласно исследованиям, пациенты в постковидном периоде часто сталкиваются с дефицитом витамина D, а также таких микроэлементов, как магний, цинк и селен. Компенсировать их нехватку помогут привычные продукты.

«Витамин D содержится в рыбе жирных сортов, желтках, сливочном масле. Большим количеством магния богаты кешью, гречка, миндаль, арахис, фундук, овсянка, кунжут, отруби. Цинк легче усваивается из рациона, богатого животными белками, содержится в говядине, баранине, свинине и субпродуктах, а также в пшеничных отрубях и тыквенных семечках. Источниками селена являются грецкие орехи, соя, чечевица, горох, семечки, рис, гречка, овсянка, морепродукты и рыба. Следует помнить, что при длительной термической обработке уровень селена в блюдах снижается», — рассказывает Мария Петина.

По ее мнению, для восстановления после коронавируса важны и другие витамины. В частности, витамин А, который участвует в активации иммунной системы. Искать его врач советует в продуктах растительного (морковь, тыква, брокколи, шпинат) и животного происхождения (печень, яичный желток, лосось).

«Из растительных источников усваивается примерно треть витамина А, поэтому для улучшения процесса усвоения рекомендуется употреблять растительную пищу и жирные продукты одновременно. Например, можно добавить в морковный сок немного оливкового масла или сливок», — советует врач.

Также для восстановления иммунной системы стоит добавить в рацион витамин В9 и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

«Витамин В9 в значимых количествах содержится в зеленых овощах с листьями, в бобовых, печени, хлебе из муки грубого помола. А омега-3 – в морской рыбе, семенах чиа, морских водорослях», — перечисляет Петина.

По словам Игоря Мацокина, некоторые исследования показывают, что на улучшение когнитивных способностей влияет содержание омега-3 жирных кислот в организме. Однако популярные жареные орехи со всевозможными вкусовыми добавками к источникам полезных жиров не относятся. «При жарке жиры в орехах окисляются, и польза их теряется. Ищите сушеные орехи и семена, лучше всего — в скорлупе», — советует он.

Невролог также отмечет важность карбоновых кислот. По его словам, янтарная кислота улучшает метаболизм, уменьшает гипоксию и стимулирует иммунитет, что в свою очередь приводит к уменьшению усталости. «В необходимом количестве янтарная кислота содержится в кисломолочных продуктах, семенах подсолнуха и льна, яблоках и винограде», — говорит он.

Полина Королева дополняет, что в постковидном рационе обязательно должны присутствовать фрукты, ягоды и овощи, богатые витамином С.

«Витамин С – антиоксидант, он защищает клетки от повреждения свободными радикалами и участвует в работе иммунитета. Им богаты шиповник, киви, черная смородина, перец, квашеная капуста и цитрусовые. Кроме того, они содержат клетчатку, полезную для микробиоты, которая, в свою очередь, влияет на настроение и иммунитет, а также участвует в производстве витаминов группы В и К», — объясняет врач.