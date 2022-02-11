Психиатрическую помощь переболевшим ковидом могут включить в полис ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о психиатрической реабилитации переболевших COVID-19 по полису ОМС. В Совфеде ранее сообщали, что треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни и имеют проблемы с психикой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру палаты Галине Кареловой и профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи перенесшим коронавирус в систему обязательного медицинского страхования, передает ТАСС.

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС», — заявила Матвиенко на заседании палаты.

Председатель Совфеда подчеркнула, что «психическое здоровье людей не менее важно, чем физическое». «Оказание психологической и психиатрической помощи очень важно. Посмотрите: очень многие резонансные преступления совершаются людьми с нарушенной психикой. Это мы тоже не можем не учитывать», - отметила она.

Вопрос о психиатрической реабилитации возник по итогам выступления перед сенаторами президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктора медицинских наук, профессора Зураба Кекелидзе.

Он рассказал о последствиях для переболевших COVID-19, отметив, что коронавирус может серьезно навредить нервной системе человека, привести к неврозам и депрессиям, однако переболевшие ковидом не получают необходимой помощи в рамках системы ОМС.

После его выступления вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев предложил включить в систему обязательного медстрахования психиатрическую помощь таким пациентам.

По его словам, специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю. «К сожалению, существующая система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках, обычных больницах. Такой помощи не предусмотрено по ОМС, а в психиатрические больницы, естественно, люди не идут, боятся встать на учет», - объяснил Воробьев.

Матвиенко поддержала это предложение. «Это очень правильно», - сказала она и назначила вице-спикера СФ Галину Карелову ответственной за консультации с Минздравом и институтом Сербского.

Треть переболевших не возвращаются к привычной жизни

Карелова в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ ранее сообщала, что треть пациентов, переболевших COVID-19, не могут вернуться к привычному образу жизни.

«До 25% из тех, кто прошел лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после болезни», — сказала сенатор.

По ее словам, реабилитация таких граждан приобретает особую значимость, поскольку проблема долгосрочных последствий ковида лежит не только в плоскости медицины.

Карелова отметила, что коронавирус может негативно повлиять на демографическую ситуацию в стране, быть причиной социально-экономических потерь из-за снижения производительности труда. В связи с этим сенатор призвала применять для реабилитации комплексный системный подход, который позволит минимизировать последствия заболевания.

Ученые также подтвердили негативное воздействие коронавируса на психическое здоровье человека. По данным исследования, опубликованного в журнале Lancet Psychiatry, более 30% переболевших COVID-19 страдают от нервного или психического расстройства спустя полгода после заражения. У 17% из более 236 000 участвовавших в исследовании пациентов диагностировали тревожное расстройство, у 14% — аффективное расстройство. Отмечается, что симптомы психических расстройств чаще проявлялись у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

По состоянию на 11 февраля в России выявили 13 731 794 случая заражения коронавирусом. На данный момент ковидом болеют 2 371 348 россиян.