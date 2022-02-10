Иск «Россия против Украины». СК отстаивает в ЕСПЧ права жителей Донбасса

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области, январь 2022 года

Следственный комитет РФ отчитался о расследовании военных преступлений против мирного населения на Украине за восемь лет. С 2014 года по настоящее время было возбуждено 467 уголовных дел. Более 22 тысяч человек признаны потерпевшими. Собранные доказательства вины украинских и властей СК направил в ЕСПЧ.

Уничтожение мирного населения

«С 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донбасса, и все это время – почти 8 лет – украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают мирное население самопровозглашенных ЛНР и ДНР, — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее заявление опубликовано на сайте следственного комитета.

По ее словам, непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. Среди погибших — старики и дети, выжившие остались инвалидами.

«Эти люди, и тем более дети, не участвуют в вооруженном конфликте. Это очевидно и для самих украинских военнослужащих, осуществляющих прицельный огонь по жилым домам, школам, больницам, домам культуры, объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и общественному транспорту», — отметила Петренко.

Она добавила, что официальные украинские власти «не обращают внимания на безжалостные расстрелы, не обеспечивают гарантий безопасности для мирного населения». Киев наоборот, игнорирует эту проблему и поощряет «незаконные действия своих военнослужащих», несмотря на заключенные соглашения на международном уровне.

Более 22 тысяч потерпевших

«Имея все законные основания, с 2014 года Следственный комитет России осуществляет расследование сотен преступлений террористической и экстремистской направленности, против мира и безопасности человечества, совершенных в ходе вооруженного конфликта. На основе задокументированных фактов возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса», — рассказала официальный представитель СК.

По ее словам, фигурантами уголовных дел становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, таких как «Правый сектор» (организация запрещена в России), «Добровольческий украинский корпус», участники батальона «Азов».

Следствие установило, что с апреля 2014 года украинские военные обстреливают населенные пункты двух самопровозглашенных республик, применяя ракетные комплексы «Точка-У», системы залпового огня «Град» и «Ураган», авиационные неуправляемые ракеты.

«В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры <…> За весь период следствия допрошено более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 000, в том числе более 2 400 несовершеннолетних», — констатировала Петренко.

В настоящее время за совершение преступлений против мирного населения к уголовной ответственности заочно были привлечены 103 человека. В том числе бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил страны.

Иск «Россия против Украины»

Среди преступлений, вменяемых украинским силовикам и представителям власти, Петренко назвала убийства российских журналистов, правозащитника Андрея Миронова и гражданина Италии Андреа Роккелли. Также силовики похищали российских граждан на территории Украины для последующего обмена этих людей на украинских военнослужащих.

Кроме того, следственный комитет РФ зафиксировал 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове и Львове. Были установлены 25 лиц, причастных к этим преступлениям. Среди них — и бывшие депутаты Верховной рады Украины Лозовой и Парасюк.

«Полученные в ходе расследований доказательства используются и при формировании позиции государства в различных международных судебных инстанциях.

Рассматриваемый в ЕСПЧ с июля 2021 года иск «Россия против Украины» основывается на переданных СК копиях материалов уголовных дел по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, нападений на российские загранучреждения, обстрелов Ростовской области, убийств и иных насильственных действий в отношении журналистов», — отметила Петренко.

Она добавила, что при содействии СК было обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более 310 млн евро.