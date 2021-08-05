СК России возбудил дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира бригады Вооруженных сил Украины Олега Гончарука за обстрел Донбасса, в ходе которого были ранены два мирных жителя. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В отношении Гончарука и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 2 августа Гончарук и другие военнослужащие 28 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины обстреляли из гранатометов улицу Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР. 57-летняя женщина и 58-летний мужчина были ранены.

Ранее украинским должностным лицам временно запретили посещать зону проведения военной операции в Донбассе.