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СК РФ проверяет информацию об удержании в украинском плену 37 россиян

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Evgeniy Maloletka/AP

Следственный комитет России проверяет информацию о незаконных действиях украинских силовиков, которые удерживают российских граждан в Донбассе, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — сказала Петренко.

Петренко подчеркнула, что на протяжении нескольких лет конфликта в Донбассе ВСУ систематически нарушают нормы международного права. В том числе пункты Конвенции о защите гражданского населения во время войны. В случае подтверждения данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), после чего принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому и приступить к их розыску, резюмировала она.

Ранее в МИД РФ отреагировали на информацию о 37 российский гражданах, взятых в плен украинскими военными в селе Старомарьевка Донецкой области. В ведомстве отметили, что насилию подверглись люди, имевшие как российский паспорт, так и документ, выдаваемый властями непризнанной Донецкой народной республики.

По данным МИД, обстановка в Старомарьевке несколько разрядилась, когда в село приехали представители Международного Комитета Красного Креста, раздавшие людям еду и предметы первой необходимости, и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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