Защищать свою жизнь всеми способами. Дадут ли россиянам такое право

Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Соответствующий законопроект отправили на отзыв в кабмин и Верховный суд. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На отзыв в правительство направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 УК РФ». Он предполагает право граждан всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишет газета «Известия».

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — отмечается в пояснительной записке.

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) констатировал, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

По действующему законодательству гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

Применение самообороны в России регулируется ст. 37 УК РФ «Необходимая самооборона». Она разделяет покушение на жизнь и имущество человека на два вида. Первый: когда это сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой его применения. Второй: когда, это не сопряжено с таким насилием или такой угрозой. Превышения пределов (в случае если действия обороняющегося человека не соответствуют характеру или опасности посягательства) для первого вида покушений не предусмотрено.

Умышленное превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность в случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

«Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве.

Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — отметил Нилов.

По его словам, вопрос соответствующих поправок поднимался и прежде. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где эта тема вновь обсуждалась. Он дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне.

«Именно поэтому мы считаем правильным обсудить этот вопрос на уровне Госдумы. К моменту получения отзывов Верховного суда, правительства и регионов будет понятна общая позиция. Возможно, в этом вопросе будет поставлена точка, а пределы допустимой самообороны будут расширены», — заключил автор законопроекта.

Позиции других фракций

Некоторые члены «Справедливой России» разделяют его мнение. «Не понимаю, как можно оценивать степень нападения и угрозы на свой дом ночью: один нападавший или много? Может надо еще с ними переговоры провести и спросить об их намерениях? Поэтому абсолютно согласен с Ярославом Ниловым и такой законопроект поддержу, хотя позиции фракции пока не знаю», — сказал зампред фракции СРЗП Валерий Гартунг.

В «Единой России» и «Новых людях» обещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму. В КПРФ считают, что рамки при самообороне необходимы.