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Общество

«Не бейте по голове». Как защититься от хулиганов и не попасть в тюрьму

Юристы рассказали, чем грозит заступничество за девушек на примере случая в метро Москвы

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@shot_shot/Telegram
В Госдуме раскритиковали пассажиров московского метро, которые не помогли 25-летнему Роману Ковалеву, когда его избивали трое дагестанцев после того, как молодой человек заступился за девушку. Тем временем подобный поступок, если он понесет за собой нанесение травм нападавшему, может обернуться тюремным сроком, предупреждают юристы. В связи с этим они советуют использовать перцовый баллончик, чтобы выиграть время и помочь жертве убежать.

«Возмущает бездействие людей»

Поведение пассажиров метро, которые стали свидетелями избиения 25-летнего Романа Ковалева в Москве и не вступились за него, является примером трусости и равнодушия. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.

«К сожалению, нередко такое бывает. Равнодушие и трусость людей, которые делают вид, что ничего не замечают», — отметил он.

С ним согласен коллега, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, безразличие окружающих граничит с преступностью.

«В случае в метро возмущает бездействие людей. Все это говорит о том, что у нас невысокая правовая культура и низкая гражданская ответственность. Видеть и ничего не сделать, на мой взгляд, граничит с преступностью. Если мы хотим жить в цивилизованном обществе, то позиция «моя хата с краю» не пройдет», — подчеркнул депутат.

При этом после данного инцидента законодательство в части самообороны и отвественности за превышение ее пределов корректировать не стоит, уточнил Хинштейн.

«Бывают случаи, когда, защищая себя или других, человек иногда превышает пределы самообороны. Каждый такой случай разбирается достаточно тщательно с предметом широкого общественного обсуждения», — пояснил он.

«С точки зрения превышения пределов необходимой самообороны важно популяризировать те случаи, когда суд оправдывает тех лиц, которые оборонялись. Важно обратить внимание на складывающуюся судебную практику, поскольку какой бы мы закон не приняли, его явно будет недостаточно. Предусмотреть все возможные ситуации, которые могут быть в жизни, невозможно», — добавил Выборный.

«Без помощи в таких делах не выиграть»

Вместе с тем адвокат Владимир Кузнецов подчеркнул, что на практике желание заступиться за человека чревато серьезными последствиями. Действия могут попасть под разные статьи УК РФ, которые регулируют ответственность за превышение пределов необходимой самообороны.

«Судебная практика показывает, что следствие зачастую преувеличивает тяжесть преступления, отправляя на скамью подсудимых людей, которые не имели другого выбора, кроме как защитить себя и своих близких», — пояснил он.

При возникновении ситуаций, связанных с самообороной, суд в любом случае будет рассматривать вред, который человек причинил нападавшему, подчеркнул адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Например, случай, когда мужчина заступился за девушку в метро. Будет выясняться, каким образом он помог ей. Если девушку били, а он подошел и ударил оппонента по голове, и нападавший получил тяжкий вред здоровью или умер, защитника будут судить.

Факт того, что нападавший бил девушку, еще не означает, что это угрожало ее жизни. То есть причиненный вред со стороны мужчины будет не оправдан. Здесь очень тонкая грань и на практике практически всегда засчитывается превышение пределов самообороны», — отметил юрист.

Удары в голову, если по итогу была сломана кость, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ), санкция — до пяти лет колонии.

«Вот эти удары они, как правило, не обоснованы той опасностью, которая угрожала. И всегда происходит превышение, хотя оборонявшийся может счесть свои действия оправданными. Суд и гособвинитель всегда задают вопрос: «А почему ты ударил, когда не было опасности для жизни как таковой?» — рассказал Калинов.

Если нападавшему будет нанесен легкий вред здоровью, то ответственности защитнику не грозит. В случае нанесения среднего и тяжкого вреда избежать ее будет сложно — сыграть на руку в таком случае может видеозапись инцидента, на которой видно, что жертва или защитник были вынуждены обороняться.

«Считается, что, если подойдут к человеку с ножом, то его жизни угрожает опасность и он может применить нож в ответ, в случае, когда иного способа нет. То есть важно, чтобы у человека не было возможности сбежать и ему, чтобы спастись, нужно было первым пырнуть злоумышленника. В этом случае идет самооборона», — пояснил адвокат.

Верховный суд РФ еще в 2012 году разъяснил, что человек может защищать себя или другого любыми способами, даже если он лишь подозревает о нападении. Тем не менее это не помогло увеличить число оправдательных приговоров, отметила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Екатерина Арестова.

«С одной стороны, при защите от опасного для жизни посягательства допустимо причинить напавшему любой по характеру и объему вред, а с другой — вред, который причинен осознанно и без необходимости, признается превышением», — сказала она «Газете.Ru».

Чтобы не попасть под уголовное преследование, адвокат Калинов посоветовал сперва постараться помочь жертве убежать, а, если не удастся, аккуратно применить физическую силу и только после этого, в зависимости от происходящего, принимать более суровые меры.

«Нужно запомнить, что самооборона должна быть равноценна степени угрозы от нападавшего. При защите лучше не наносить ударов в голову или другим жизненно-важным органам, только по корпусу. Кроме того, можно брызнуть перцовым баллончиком, тогда вред будет нанесен нападавшему минимальный и есть шанс убежать», — заключил он.

Преступление или защита

Примеров, когда защитники подпадали под уголовную ответственность и даже отправлялись в колонию, много. Так, в конце июля 2021 года в Санкт-Петербурге мужчина заступился за женщину и пенсионерку, которых толкнул пьяный петербуржец, передавала «Фонтанка». В результате конфликта он выстрелил обидчику из газового пистолета в лицо. Полиция завела на него уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» — мужчине грозит до семи лет колонии.

В январе 2021 года Хамовнический суд Москвы приговорил бойца смешанного стиля Максима Щербакова к двум годам заключения в колонии-поселении после драки с мужчинами, пристававшим к девушкам, сообщал телеканал РЕН ТВ.

По словам адвоката Андрея Алешкина, в августе 2020 года его подзащитный заметил хулиганов, которые обижали девушек в магазине, сделал им замечание, после чего те вызвали его на улицу и затеяли с ним драку, в ходе которой Щербаков сломал челюсть одному из противников. Спортсмена признали виновным в нанесении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

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