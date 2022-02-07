Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Молдавии протестующие обратились к Путину 04:46
«Известия»: в феврале ключевую ставку ЦБ ждет повышение 04:46
Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо перед журналистами 04:45
Россия призвала Запад задуматься об опасности ядерного оружия США в Европе 04:33
Тренер Гончаренко высказалась о реакции украинцев на прокат Валиевой 04:28
Борис Джонсон заявил, что только «танковая дивизия» сместит его с поста... 04:23
Игрок сборной России извинился за поражение в финале ЧЕ по мини-футболу 04:11
В Москве человек умер после падения из окна на козырек отдела ФНС 03:59
Адвокат рассказал, что защита готовит аргументы для освобождения Бута 03:56
Бестемьянова: Валиева молодец, что не ответила на вопрос журналистки из США 03:50

Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища

«Известия»: в Госдуме предложили гражданам дать право на превышение самообороны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Государственной Думе РФ разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в частную собственность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку авторов инициативы.

Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ в случае утверждения предоставит гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

«Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве», - указал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке указано, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. В партиях «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства поручил Верховному суду разработать предложения по изменениям в действующем законодательстве, в случае необходимости.

Также юристы рассказали, что заступники часто превышают пределы допустимой самообороны, в результате им могут грозить серьезные последствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть