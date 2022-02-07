Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища

В Государственной Думе РФ разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в частную собственность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку авторов инициативы.

Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Документ в случае утверждения предоставит гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

«Мы считаем, что формула «мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве», - указал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке указано, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. В партиях «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства поручил Верховному суду разработать предложения по изменениям в действующем законодательстве, в случае необходимости.

Также юристы рассказали, что заступники часто превышают пределы допустимой самообороны, в результате им могут грозить серьезные последствия.