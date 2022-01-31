Путин одобрил идею принудительного труда вместо лишения свободы

Владимир Путин поддержал идею министра юстиции Константина Чуйченко о том, чтобы заменить лишение свободы на исправительные работы для почти 100 тыс. заключенных. По словам главы Минюста, эти люди готовятся к выходу на свободу. В СПЧ заявили, что к работам должны приговаривать тех, кто не совершал тяжких преступлений. В 2017 году ФСИН признавала, что за свой труд заключенные получают меньше денег, чем зарабатывают.

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею главы Минюста Константина Чуйченко о замене лишения свободы на исправительные работы для тысяч российских заключенных. Министр в ходе встречи с главой государства отметил, что такой шаг может быть выгодным для бюджета , потому что заключенные будут де-факто сами оплачивать свое содержание.

«Мы исходим из того, что на сегодняшний день около 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно — заменить лишение свободы на принудительные работы… достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь», — приводит слова Чуйченко сайт Кремля.

По данным министра, с 2000 года количество заключенных в РФ снизилось в два раза. Минюст отмечает, что в 2000 году в местах лишения свободы пребывал 1,06 млн человек, а в 2021 – 483 тыс. заключенных, из которых порядка 20% находились в следственных изоляторах.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила в разговоре с «Лентой.ру», что для некоторых категорий осужденных исправительные работы могли бы стать весьма действенным решением.

«Если мы говорим о категориях преступников, то в первую очередь к этой мере должны приговариваться те, кто не совершал насильственные преступления. Это наркотические и экономические преступления. Это люди, которые никого не насиловали и не убивали», — сказала Меркачева.

Она добавила, что для приговоренных к принудительному труду должны создаваться адекватные условия работы.

«Это не ГУЛАГ»

Весной 2021 года тогдашний глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд российских заключенных. Отбывающие наказание могут заменить трудовых мигрантов, считает он, при этом ведомство готово «организовать не ГУЛАГ, а абсолютно новые достойные условия».

В частности, ФСИН хотела привлечь осужденных к восстановлению Сибири после лесных пожаров, посадке деревьев.

Глава ведомства добавил, что заключенный в этом случае «будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату». Калашников выразил мнение, что так решится не только трудовая проблема, но и будет дан старт решению проблемы социализации освободившихся.

Председатель СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял «Газете.Ru», что в целом не против этой инициативы — сгонять на работы принудительно, «как это было в прошлые печальные времена, конечно, никто не будет».

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. <…> Надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения. Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — подчеркнул Фадеев.

Возможность привлекать осужденных к лишению свободы к труду предусмотрена законодательством РФ – статьей 103 УИК. На заключенных распространяются конституционные гарантии, обычно привлекают к работам добровольцев, это учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Работать заключенные должны на основании договоров, их труд должен оплачиваться. Бесплатно трудиться они могут только на благоустройстве колоний и прилегающих территорий.

К ряду работ осужденных привлекать нельзя – это работа в административных зданиях, где хранятся специальные технические средства и служебная документация, работа ночными сторожами на удаленных объектах и водителями оперативных машин.

В 2017 году ФСИН признала, что заключенные получают за свой труд меньше положенного. Средняя зарплата осужденного в 2016 году составляла, по данным Минюста РФ, всего 205 руб. в день (или 6355 руб. в месяц). Из 670 тыс. осужденных к труду привлекались 182,5 тыс. человек. Замглавы управления режима и надзора ФСИН Александр Дергачев тогда признал, что вопрос труда «достаточно дискуссионный», а служба знает о проблеме низкой зарплаты и «возможно, требуется более жесткий контроль».