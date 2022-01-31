Адвокат влюбилась в рецидивиста и прождала его восемь лет. Он вышел и убил ее

В Белгородской области преступник-рецидивист Сергей Матлаев убил свою возлюбленную Елену Сушкову, которая когда-то была его адвокатом. Матлаева судили за нападение на женщину, Сушкова не смогла спасти его от тюрьмы, но во время судебного процесса влюбилась в преступника. После освобождения мужчины они стали жить вместе. В итоге после одной из семейных сор Матлаев зарезал Сушкову вместе с сестрой, работавшей в Росгвардии. Теперь ему грозит новый срок.

46-летний Матлаев и 52-летняя Сушкова познакомились в 2007 году, когда первого обвинили в покушении на убийство. Он напал на женщину, с которой на тот момент жил, и отрезал ей ногу. Сушкова работала в адвокатской конторе №1 в городе Губкине и защищала Матлаева в суде. Его признали виновным и приговорили к тюремному сроку, во время процесса Сушкова влюбилась в своего подзащитного. Она прождала его из колонии восемь лет. Когда Матлаев вышел в 2015 году, они продолжили отношения и съехались.

56-летняя сестра Сушковой, передает Baza, работала в бухгалтерии Росгвардии. По одной из версий, она была резко против отношений с уголовником. По другой, которой придерживается областное следствие, дело было не просто в судимости Матлаева, а в том, что он отличается вспыльчивостью и периодически поднимал руку на Сушкову, на что та жаловалась сестре.

Так или иначе, сестра Сушковой предлагала ей расстаться с подозрительным сожителем. Согласно одной из версий, женщина согласилась и хотела уйти от Матлаева. Но в ночь на воскресенье в семье разгорелась новая ссора, во время которой Матлаев избил Сушкову и зарезал ножом. Затем он решил отомстить ее сестре, которая, по его мнению, была виновата в случившемся. Он приехал к женщине в соседнее село Аверино на такси, зашел к ней в дом, после чего зарезал и ее, нанеся несколько ударов ножом. Затем вернулся в Губкин.

Первым нашли тело сестры. Ее муж рассказал полиции, что убийца — Матлаев. Полиция пришла к нему домой в Губкин и обнаружила его в квартире с трупом Сушковой. Мужчину задержали, следствие завело уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК (убийство двух лиц). На этот раз рецидивист может лишиться свободы пожизненно.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Губкину Белгородской области в кратчайшие сроки задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства своей сожительницы и ее сестры. <...> . В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный комитет указал, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия в селе Аверино и в Губкине, изъяли улики. Расследование уголовного дела продолжается.