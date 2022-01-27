«Убийца — Спартак». Мать пропавшей под Новгородом девочки обвинила сожителя, а он — ее

В Новгородской области пропала полуторогодовалая девочка. Ее могла убить собственная мать — такую версию рассказал полиции сожитель женщины. Сама она обвиняет в убийстве его. Мужчине также грозит обвинение в педофилии — он признался действиях сексуального характера над пропавшим ребенком. Мать говорит, что сожитель приставал к ее старшим дочерям. Всего у нее было восемь детей, семерых из них успели забрать в детский дом. Обоих подозреваемых суд арестовал на два месяца.

Семья живет в частном доме в городе Холм. Полиция узнала о пропаже девочки в ночь на 25 января. Сначала ее 34-летняя мать Кристина Богданова утверждала, что отлучилась на час постирать в уличной бане, а дочку оставила в доме с незапертой дверью. Прибывшей полиции поведение женщины показалось странным — она сильно нервничала, но не плакала. Вдобавок, они с сожителем путались в показаниях. Полиция решила задержать обоих.

В итоге пара обвинила друг друга в убийстве девочки. Любовник Богдановой, 22-летний Спартак Бушуев, бывший в гостях у Богдановой в то время, заявил, что она задушила своего ребенка и спрятала тело, а его просила помочь скрыть преступление.

«Я был в бане с Кристиной, я поддал пару, Кристине стало жарко — и она пошла домой <...>. Я ей сказал принести воды. Кристины не было минут 20–30, я из бани не выходил. Когда Кристина вернулась, сказала, что пила чай. Стала стирать. Сильно нервничала. Я спросил, что произошло. Она ответила, что задушила ребенка и спрятала труп. Я стал спрашивать, где тело. Кристина сказала, что не помнит, куда дела труп», — признался сожитель.

По его словам, Богданова хотела отдать дочь в приют, но ее не брали из-за маленького возраста.

Сама женщина утверждает обратное. Она сообщила, что ребенка убил Богданов, так как младенец мешал ему заниматься с ней сексом.

«Я считаю, что убил девочку Спартак. Я сначала выгораживала его, так как сомневалась, но сейчас я уверена, что он убил дочку. Когда мы зашли в баню, Спартак стал бегать туда-сюда. Я наливала себе воды и из бани не выходила. Его не было около 30 минут. Что он делал, я не знаю. У него были основания убить ребенка — Ангелина мешала ему заниматься сексом со мной. Ему нужно было по 2–3 раза», — говорит Богданова.

Она пояснила, что девочка всегда лежала рядом с мамой, и это раздражало Бушуева.

Полиция при обыске дома семьи не обнаружила следов постороннего присутствия в помещении, все ценные вещи были на месте. Соседи не видели ничего подозрительного.

При этом в печке внутри дома обнаружили остатки костей. Их отправили на экспертизу, но оказалось, что кости не принадлежат человеку. Богданова объясняла, что у нее недавно умерла собака, и это могут быть ее останки.

Следствие по факту пропажи девочки завело уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Вскоре к нему может прибавиться дело о педофилии. Богданова рассказала полиции, что Бушуев раньше домогался до двух других ее дочерей — 7 и 14 лет. Сам он отрицает это, но признал, что совершал действия сексуального характера с пропавшей полуторагодовалой девочкой.

Всего у Богдановой восемь детей, все несовершеннолетние. Их отец не живет с женщиной уже несколько лет. Бушуев живет отдельно, но периодически приходил к Богдановой в гости. У Богдановой есть судимость за кражу, совершенную в 2017 году. Ей также было назначено несколько административных наказаний за неисполнение родительских обязанностей.

В прошлом году органы опеки отобрали у Богдановой семерых детей, потому что женщина оставила их без присмотра и уехала на несколько дней в Москву. При этом условия в доме были непригодными для проживания, у детей не было дров и еды. Всех отправили в детский дом, с мамой оставили только младенца. Богданова хотела вернуть детей из приюта, ей дали месяц, чтобы улучшить условия проживания.

Бушуев сообщил полиции, что Богданова часто оставляла детей без присмотра, чтобы «гулять, употреблять спиртное». Богданова же говорит, что никогда не оставляла детей одних больше часа.

Следствие также возбудило уголовное дело о халатности сотрудников комитета образования районной администрации.

Богданова и Бушуев арестованы на два месяца, такое решение принял Старорусский районный суд, сообщают местные СМИ.