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Сожитель убил 23-летнюю мать троих детей в Ленобласти

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Тело пропавшей в Кудрово (Ленинградская область) Анастасии Пикаловой было найдено. Его помог найти сожитель девушки Александр, который признался в убийстве. Об этом пишет ФАН.

Он задушил 23-летнюю мать троих детей, один из которых был у них общий.

По словам мужчины, он устал от обмана своей девушки. Когда они находились в машине, произошла ссора, Александр задушил Анастасию.

Затем он положил ее тело в мешок с камнями и бросил в затопленном недострое «Северной водопроводной станции».

В содеянном он сознался. Сейчас он помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Ранее судимостей мужчина не имел.

Ранее сообщалось, что 38-летняя многодетная мать из Владивостока подозревается в убийстве 40-летнего супруга и двух пятилетних детей. Незадолго до трагедии муж заявил ей, что планирует разводиться с ней из-за странного поведения и забрать их общих тройняшек себе. После этого жительница Владивостока зарезала мужа, сына и дочь и отправилась в кинотеатр.
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