«Надо готовиться к худшему». Когда в России закончится волна «омикрон»-штамма

Пятая волна коронавируса, вызванная появлением штамма «омикрон», может продлиться в России еще четыре месяца. Такого мнения придерживается вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Какие еще прогнозы по развитию «омикрон»-штамма сделали эксперты – в материале «Газеты.Ru».

«Эта волна будет долгой»

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал – меньше 60%», — рассказал Нетесов РИА «Новости».

По его словам, в целом в России темпы вакцинации от коронавируса недостаточные. Он также считает, что стремительное распространение «омикрона» связано с его особенностями – вирус распространяется быстрее и преодолевает вакцинную защиту.

«Во-первых, штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, из-за этого он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно в том случае, если люди уже вакцинировались более полугода назад» — пояснил эксперт.

Он также допустил, что «вполне возможны новые волны» COVID-19. «Изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», — уверен врач.

«Ложка дегтя»

Аналитик открытых данных Александр Драган на своей странице в Facebook предположил, когда будет пик пятой волны коронавируса в России. В своем прогнозе он основывался на данных зарубежных стран.

По его словам, волна «омикрона» быстро достигает своего пика – всего за 2,5 – 3 недели. Драган считает, что в России заболеваемость вырастет сразу на два порядка (до 0,3-0,4 % зараженных жителей страны в сутки). При этом, по его мнению, официальная статистика страны может его и не показать, поскольку такой рост отмечен в странах с широко развернутым и доступным тестированием.

В качестве примеров аналитик привел страны, в которых уже произошел разворот волны заболеваемости «омикроном». Так, в ЮАР рост начался 16 ноября 2021 года, в Великобритании новая волна коронавируса стартовала 10 декабря, а в Ирландии «омикрон» начал набирать обороты 18 декабря. Та же ситуация и в США, где число зараженных начало увеличиваться в декабре.

«Движение к пику занимает несколько недель, пик узкий и острый, вскоре после него начинается спад», – написал Драган.

Он также подчеркнул, что при этом спад волны «омикрона», напротив, происходит медленно.

«Быстрое достижение вершины и непродолжительный пик – это прекрасная новость. К сожалению, есть тут и ложка дегтя: это не значит, что получится быстро отмучиться и прожить короткую волну. Спад происходит медленней по сравнению с ростом», – пояснил аналитик.

Драган считает, что можно ожидать заражения «омикроном» в текущую волну 30-40% населения России. Он также рассказал об исследовании, которое показало, что новый штамм коронавируса усиливает иммунитет переболевшего им, но не защищает от других разновидностей COVID-19.

Быстрый спад

Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий уверен, что лучший сценарий для завершения волны «омикрона» в Москве — перевернутая английская буква V: после резкого подъема заболеваемости до пиковых значений начнется быстрый спад.

«Принимая во внимание количество вакцинированных и/или переболевших в Москве, мы бы очень хотели надеяться на то, что пик, на который мы можем выйти в феврале, по крайней мере в столице, будет похож на перевернутую английскую V, что будет означать быстрый подъем и быстрый спад. Такое развитие событий выглядело бы наиболее благоприятным в условиях новой волны COVID-19», — сказал Тоневицкий.

Последняя волна

Однако вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил в беседе с радио «Sputnik», что в ближайшее время заболеваемость коронавирусом в России может снизиться.

«Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и также быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдет на спад… скорее всего, после десятых чисел [февраля]», — сказал Чумаков.

Он отметил, что «омикрон» заразнее других штаммов, поэтому вызванная им волна заболеваемости может быть даже масштабнее, чем мы думаем.

«Большинство людей сейчас болеют бессимптомно, то есть они даже не знают, что заражены, потому что этот штамм – очень малопатогенный, он вызывает обычно легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить. При этом он более заразный, то есть быстрее распространяется. В реальности сейчас гораздо больше людей вовлечено в эту волну (чем показывает официальная статистика, – «Газета.Ru»), и поэтому она быстрее «выгорит», не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей», – считает ученый.

Он также предположил, что пятая волна COVID-19 станет последней. Переболев «омикроном», люди окажутся более устойчивыми к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным.

«Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, ее вообще не будет – будут маленькие подъемы заболеваемости», — заключил Чумаков.

За последние сутки в России выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом. Из них 26 488 заразившихся обнаружили в Москве.