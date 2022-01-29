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Вирусолог объяснил, сколько может продлиться пятая волна COVID-19

Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может продлиться до 4 месяцев

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, коллективный иммунитет пока еще мал. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, может произойти так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо быть готовым к худшему. К тому, что эта волна будет достаточно долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень маленький – меньше 60%», — объяснил Нетесов.

По его мнению, в целом в России темпы вакцинации от коронавируса недостаточные.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что количество заболевших коронавирусом детей в РФ увеличилось приблизительно в 14 раз за последние недели.

«Сейчас мы очень четко наблюдаем, что заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась во много раз, в том числе и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели приблизительно 14 раз, также растет число госпитализаций», — сказала она.

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