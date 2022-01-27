Названы сроки спада вызванной «омикроном» волны коронавируса

В России растет заболеваемость коронавирусом, но вскоре волна должна пойти на спад. Об этом заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, «омикрон»-штамм очень заразен и стремительно распространяется, но вызванная им волна заболеваемости COVID-19 спадет так же быстро, как поднялась.

К такому выводу Чумаков пришел, основываясь на кривой заболеваемости в США, в Великобритании и в Европе.

Вирусолог заявил, что в России заболеваемость может снизиться уже в десятых числах февраля.

Ранее иммунолог Крючков объяснил, почему «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса. «Омикрон», по его словам, точно не станет последним штаммом коронавируса. Например, вызывает тревогу распространение в той же Дании подштамма «омикрона», где он дал резкую вспышку, прервав наметившееся падение заболеваемости.

Увеличение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается с позапрошлой недели, что связано с распространением штамма «омикрон». За последние сутки в стране выявили 65 109 новых случаев заражения.