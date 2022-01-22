Кадыров объяснил свои слова про тюрьму и «место под землей» для семьи Янгулбаевых

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева «пособниками террористов» и призвал задержать их всех, а если будут сопротивляться — «уничтожить». По словам Кадырова, он таким образом не угрожает, а констатирует факты. Ранее Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место «в тюрьме, либо под землей». Чеченские власти считают, что сын бывшего судьи Ибрагим Янгулбаев ведет оппозиционный канал «Адат», который критикует Кадырова и его руководство Чечней. Ранее чеченские силовики ворвались в квартиру экс-судьи в Нижнем Новгороде и силой забрали его жену.

Кадыров пояснил, что своими словами про тюрьму и «место под землей» для семьи Янгулбаева никому не угрожал.

«Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание. <...> Пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание», — сообщил он.

Глава Чечни заявил, что Янгулбаевы «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его». По утверждению Кадырова, они «организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов», что доказывают слитые в интернет переписки.

«Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим», — сказал Кадыров.

Сын Янгулбаева Абубакар в ответ рассказал РБК, что это обвинение Кадырова не подтверждено фактами. Он уточнил, что бывшего сотрудника правоохранительных сил (по всей видимости, чеченских) избили в Турции местные чеченцы. Таким образом они отомстили ему за то, что пострадавший делал, работая в органах.

«Я что там, что тут не поддерживаю насилие и высказывал в узком семейном кругу свое негативное отношение к таким акциям», — резюмировал Абубакар.

Кадыров в своем обращении добавил, что семья Янгулбаевых якобы не только поддерживает террористические группировки, но и хочет сама организовать террористическую сеть.

«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», — резюмировал Кадыров.

Он также отметил, что жители Чечни не будут «церемониться» при встрече с Янгулбаевыми, поскольку те сказали «слишком много мерзких слов» в адрес чеченского народа. Кадыров считает, что для Янгулбаевых будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не чеченцы.

Ранее, 20 января, сотрудники МВД Чечни задержали и вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный супругу экс-судьи Зарему Мусаеву. Министр связи республики Ахмед Дудаев пояснил, что Мусаева не отвечала на требования чеченского следователя явиться на допрос. Кадыров утверждал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку.

Семья Янгулбаевых со своей стороны заявила, что чеченские силовики силой похитили Мусаеву из дома, прикрываясь липовыми документами. Янгулбаева они тоже хотели забрать, но не смогли, поскольку он обладает неприкосновенностью как бывший федеральный судья. Любые следственные действия с ним возможны только с санкции Генеральной прокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Как рассказал сам Янгулбаев, он не открывал дверь чеченским силовикам, которые хотели забрать его с Мусаевой, вызвал на помощь своего адвоката и правозащитников, безуспешно звонил в ФСБ. В какой-то момент полицейские из Чечни смогли силой прорваться в квартиру и увезли жену бывшего судьи.

Адвокат Наталья Добронравова, ставшая свидетелем инцидента, рассказала, что чеченцы ударили ее в лицо, когда прорывались внутрь, правозащитников заперли в одной из комнат, а 59-летнюю жену Янгулбаева вытаскивали силой, так, что она потеряла сознание.

Янгулбаев и Добронравова назвали постановление чеченского следствия о принудительном приводе супругов специально подделанным документом. «Мне сразу стало понятно, что данное постановление — фикция, так как Янгулбаевых сделали «свидетелями» по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году (а они не живут в Чечне с 2017 года), в постановлении не указано, по какой причине они были признаны по этому делу свидетелями, на постановлении была отметка о якобы неоднократно посланных повестках для явки на допрос в несуществующий в Нижегородской области город», — указала на нестыковки адвокат.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. На фоне этого Кадыров написал пост в Telegram. Глава Чечни заявил, что правоохранители хорошо сделали свою работу, а «кучка, именуемая себя «правозащитниками», скулит о нарушении закона». Кадыров призвал Верховный суд исключить Янгулбаева «из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа».

«Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях Телеграм-канала. У всей семьи нет понятия чести и достоинства. <...> Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. <...> Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут», — заявил Кадыров.

Абубакар Янгулбаев попросил Следственный комитет России считать обращение Кадырова угрозой убийством и призвал правоохранительные органы проверить высказывания главы Чечни на экстремизм, разжигание ненависти и розни и оправдание терроризма. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию с задержанием Мусаевой.

В Кремле историю о похищении Мусаевой назвали «фантастической». «Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После этого экс-судья Янгулбаев записал к нему личное видеообращение с жалобой на похищение супруги.

«Пескову следует пожить в Чечне в качестве рядового жителя. И любая фантастика превратится в реальный мир, особенно касающаяся насильственных действий со стороны силовых структур», — прокомментировал Абубакар Янгулбаев.

За что Кадыров преследует Янгулбаевых

Другой сын Янгулбаева Ибрагим рассказал, что давно критикует чеченскую власть. Он создавал посвященные этому паблики в соцсетях, вел YouTube-канал. Оппозиционер не скрывал свою личность, в итоге в 2015 году его, брата Абубакара и отца, бывшего тогда чеченским судьей, похитили люди Кадырова. Их пытали и избивали, самого Ибрагима, по его словам, пытал лично Кадыров. Брата и отца блогера в итоге отпустили, но его продержали в неволе еще полгода, пока семья не знала, что где он, и остался ли в живых.

Затем Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку с должности судьи, угрожая в противном случае убить Ибрагима. По словам блогера, его отец во время работы конфликтовал со сторонниками Кадырова, не соглашаясь принимать заказные решения.

Согласно открытым данным, Сайди Вахиевич Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. Он работал в судебной коллегии по уголовным делам. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила Янгулбаева судейских полномочий. Он жаловался на это решение, но получил отказ.

В 2017 году Ибрагима Янгулбаева снова похитили и пытали, после чего завели против него дело по экстремистской статье. После этого семья покинула Чечню. Сейчас, по словам Ибрагима, вместе с братом они находятся в Литве.

В декабре прошлого года суд Грозного признал экстремистским канал «Адат», который по мнению властей Чечни, ведет Ибрагим. Сам он подчеркивал, что его родители никакого отношения к ведению канала не имеют. Брат Ибрагима Абубакар также пояснял, что не связан с каналом «Адат». Он занимается правозащитной деятельностью, специализируется на чеченской повестке.

Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы отмечали, что чеченские власти преследуют всех их родственников, а не только родителей. Абубакар в конце декабря утверждал, что «кадыровцы» похитили около 40 его родственников в Чечне, не предъявляя им обвинения. «Требуют не критиковать Кадырова, не писать ничего плохого про него», — отмечал Абубакар. Ибрагим 21 января сообщил, что большую часть родственников уже отпустили.