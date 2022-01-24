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Каляпин заявил, что не уедет из России после того, как Кадыров обвинил его в терроризме

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Член СПЧ Игорь Каляпин не собирается покидать Россию после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его и журналистку Елену Милашину террористами и призвал правоохранителей «задержать пособников террористов». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я давно занимаюсь проблемами прав человека и нарушений прав человека, в частности, в Чеченской республике. Кадыров не в первый раз меня обвиняет в пособничестве террористам, Кадыров не в первый раз объявляет меня врагом. Никогда не уезжал, не планирую. Я замучился бы уезжать каждый раз, когда Рамзан Ахматович изволит недовольство выражать. Мне лень так часто ездить куда-то», — сказал он.

По мнению Каляпина, каждый, кто не согласен с Кадыровым «наделяется титулом террориста», и в его реакции нет ничего необычного.

«Это нормальная, совершенно обычная реакция Кадырова на то, что ему кто-то осмелился сказать: «Рамзан, ты не прав». То есть в Чечне Рамзан сказал — это самый главный закон, это выше всего и уж Конституции РФ тем более. А тут в связи со всей этой безобразной ситуацией с Янгулбаевыми, кто-то посмел сказать, что они действуют неправильно, незаконно, подло и так далее. Обычная кадыровская обзывалка, то есть каждый, кто с ним не согласен, немедленно наделяется титулом террориста, пособника террористов, задержать, уничтожить, расстрелять, закопать под землю. Ничего необычного. У него реакции пятилетнего ребенка, у которого конфетку отобрали», — отметил он.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал покинувшего Россию бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его. Кроме того, он заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

22 января бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, по их словам, из-за угрозы жизни. Этому предшествовало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы — «пособники террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

В пятницу, 21 января, чеченское телевидение опубликовало видео, на котором Мусаева общается с омбудсменом республики и заявляет, что к ней не применяли насилие. Женщина также сообщила, что ей купили лекарство от диабета и сделали укол.

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