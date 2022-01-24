ЦБ прекратил покупать валюту. Как это поможет спасти курс рубля?

Центральный банк России временно перестал закупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила. Так регулятор ответил на резкое падение курса рубля — 24 января на торгах значительно подорожали доллар и евро. ЦБ не уточнил, как долго не будет покупать валюту. В банке подчеркнули, что у регулятора есть все инструменты, чтобы предотвратить «угрозы для финансовой стабильности» страны. Что такое «бюджетное правило», как решение поможет укрепить рубль, и почему слухи о «подготовке вторжения на Украину» вредят национальной валюте — в обзоре «Газеты.Ru».

ЦБ объявил на своем сайте, что прекращает покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — пояснил Банк.

Волатильность — это показатель, который отражает, как сильно меняется цена биржевого товара (в том числе любой иностранной валюты) за определенный период времени. Если цена меняется в разные стороны быстро и неравномерно, значит волатильность высокая. И наоборот. Чем больше волатильность, тем больше риск для инвесторов.

Центробанк не уточнил, когда снова начнет закупать иностранную валюту. В Банке отметили, что будут оценивать текущую обстановку на финансовом рынке.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — резюмировал ЦБ.

Регулятор пошел на новые меры на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января. В понедельник стоимость доллара в ходе торгов впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей, а стоимость евро впервые с июля 2021 года поднялась выше 89 рублей.

После заявления ЦБ курс рубля несколько отыгрался. К 16.15 мск доллар стоил 78,47 рублей, евро — 88,73 рублей. По состоянию на 18.35 доллар торговался по 78,99 рублей, евро — по 89,40 рублей

Что такое бюджетное правило

Бюджетные правила обычно используют страны, чья экономика сильно зависит от торговли сырьем, например, нефтью. Этот механизм должен защищать экономику и бюджет страны от колебания мировых цен на сырье. Он также помогает сдержать рост госдолга.

Работает это так: власти определяют базовую цену на сырье (к примеру, в этом году она составляет $44,16 за баррель нефти сорта Urals). Исходя из этих расценок, правительство планирует бюджет. Если в реальности та же нефть будет продаваться дороже, то на дополнительные доходы Минфин приобретет иностранную валюту и золото. Их отправят в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Из фонда власти могут инвестировать в экономику и социальную сферу, он обеспечивает накопление пенсий, кроме того, это просто запас на черный день.

Цены на нефть могут и падать, когда она будет продаваться ниже базовой цены, которую установило правительство. В таком случае дефицит бюджета компенсируют из того же резервного фонда.

Бюджетное правило регулирует и ряд других показателей – например, обслуживание госдолга или предельный объём расходов федерального бюджета.

Минфин закупает валюту в рамках бюджетного правила не лично, для министерства эти операции проводит Центробанк. В последние дни, начиная с 18 января, ЦБ закупал на рынке валюту для Минфина на 36,5–36,9 млрд рублей ежедневно.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, комментируя действия ЦБ, отмечал, что такие покупки валюты плохо повлияют на курс рубля.

Решение ЦБ временно не покупать валюту в рамках бюджетного правила вполне оправданно и разумно, сообщил в разговоре с «Газетой. Ru» ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

«Если не осуществляются покупки [валюты], естественно, это будет поддерживать курс рубля. Потому что долларов становится чуть больше на рынке, и это сказывается на спросе на них и на котировках. Поэтому это нормальный, классический инструмент для того, чтобы поддержать курс [рубля] в условиях такого резкого ослабления. Это абсолютно логичное решение», — указал эксперт.

Специалист отметил, что Центробанк делал подобное и раньше, когда курс рубля также сильно колебался. Как долго Банк не будет закупать валюту, Масленников сказать затруднился.

«Сколько потребуется времени, чтобы стабилизировать курс, сейчас сказать достаточно сложно, но я думаю, что до конца месяца мы увидим уже некоторые укрепления рубля», — предположил он.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин считает, что ЦБ должен был прекратить покупать валюту даже на несколько дней раньше. Он также оценил этот шаг как разумный и логичный.

Как на курс рубля влияет внешняя политика

Рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне существенного ухудшения геополитического фона вокруг России. Это связано и с утверждениями на Западе о том, что Москва готовит «нападение» на Украину, и с безрезультатными переговорами по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО.

«Поведение курса валюты — это отражение оценки риска страны. Курс ценных бумаг — это тоже оценка риска. <...> Когда доллар снижается ко всем валютам кроме рубля, а к рублю он растет, это свидетельствует о том, что несопоставимо высоки с точки зрения участников рынка риски России в сравнении с рисками остального мира», — пояснил Дубинин.

Он указал, что на курс рубля продолжат влиять новости о переговорах России по гарантиям безопасности и оценки вероятности военных действий на границе или территории Украины.

Масленников также считает, что укрепить рубль значительно помогли бы благоприятные новости о ходе переговоров.

«Очень помог бы делу комментарий МИДа о действительно перспективах переговорного процесса с США и НАТО. При всей сложности всех этих переговорных процессов и достаточно серьезных противоречиях сторон, все-таки важно было бы подчеркивать, что переговоры продолжаются, у них есть определенные перспективы и стороны, невзирая на все сложности, будут стараться искать компромиссы», — отметил эксперт.

Он добавил, что укрепить рубль помогли бы и какие-то благоприятные оценки переговоров не только со стороны России, но и от других участников обсуждения. Дубинин со своей стороны резюмировал, что для укрепления рубля стоит найти «какое-то согласие с партнерами по переговорам».