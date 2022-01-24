Курс доллара поднялся выше 78 рублей

В понедельник, 24 января, в ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 78 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 12:08 курс расчетами «завтра» рос на 82 копейки, до 78,25 рубля, ранее он поднимался до 78,31 рубля.

По данным торгов курс евро также растет — на 77 копеек, до 88,64 рубля.

Ранее главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин спрогнозировал, что курс американской валюты к осени может упасть до 63 рублей за счет устранения геополитических рисков, а также высоких цен на нефть. При этом он отметил, что во время отопительного сезона спад нефтяных котировок маловероятен из-за энергетического кризиса в Европе. По его словам, сложившаяся там ситуация может привести к дополнительному притоку валютных поступлений по каналу «Газпром», что также поможет в укреплении рубля.

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в свою очередь заявил, что рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту.