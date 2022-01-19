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Делегация России надеется на прорыв в переговорах по гарантиям безопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире «России 24» выразил надежду на то, что главы внешнеполитических ведомств России и США смогут достичь успехов в ходе переговоров по вопросам гарантий безопасности.

«Я надеюсь, что на встрече министра [Сергея] Лаврова с госсекретарем [Энтони] Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении. Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», — отметил представитель России.

Ранее Гаврилов сказал, что начался «обратный отсчет» в ожидании ответов по российским предложениям о безопасности.

Госдеп США анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января, которая состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризиса вокруг Украины.

18 января состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена по инициативе США. В ходе разговора Лавров призвал американского коллегу не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения». В ходе разговора Лавров также выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили в МИД РФ.

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