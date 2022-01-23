«Омикрон» не поможет выйти из пандемии. Нужно ускорить вакцинацию»

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург не верит в скорый конец пандемии коронавируса. Он считает, что из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается вероятность появления новой, более опасной мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», спасти от пандемии может только прививка.

Никто вам не гарантирует

«Нет, он («омикрон» – «Газета.Ru») нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

По его словам, для того, чтобы этого не происходило, 75-80% населения необходимо привиться вакциной «Спутник V», так как она в настоящее время наиболее эффективна против вируса.

В противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм, пояснил ученый. «Никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются», — подчеркнул директор центра имени Гамалеи.

По его мнению, нынешнего коллективного иммунитета в стране недостаточно. Согласно официальной статистике на 21 января, вакцинацией охвачены лишь 64,4% населения страны.

«И самое главное — не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», — добавил Гинцбург.

Он также предупредил, что для непривитых людей из групп риска новый штамм «омикрон» не менее опасен, чем его предшественник «дельта».

«Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он («омикрон» — «Газета.Ru») гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были — пожилые и люди с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями легких, курящие и прочее) — для них он так же опасен, как и «дельта». Для той их части, которая не привита, безусловно», — пояснил ученый.

close 100% Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Академик РАН также заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной «Спутник V» со штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, лабораторные данные «подтверждают очень даже неплохую эффективность» этой вакцины к новому штамму.

«Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», — заметил он.

При этом ученый отметил, что пока соответствующей статистики «по тысячам и десяткам тысяч» людей нет. А данные по столице, по его словам, могут появиться в конце следующей недели.

Гинцбург добавил, что решение о модификации вакцины «Спутник V» под «омикрон» принимает Минздрав. «Если такое решение будет принято, все наработки у нас в центре для этого есть», — подчеркнул он.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России рассказывал, что при необходимости таковой, адаптация вакцины под новый штамм может занять до трех месяцев.

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев также не верит в скорый конец пандемии. В беседе с ТАСС он сказал, что антитела, выработанные организмом после заражения «омикроном», не защищают от других штаммов.

«К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесенного «омикрона» плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после «дельты» все-таки немного защищают от «омикрона», а антитела после «омикрона» на «дельту» влияют очень слабо. Это говорит о том, что «омикрон» не станет спасением и концом пандемии», — сказал он.

Оптимистичный сценарий

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с Ura.ru предположил, что штамм «омикрон» может быть живой вакциной, созданной природой, то есть «те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам».

А накануне в беседе с РИА «Новости» главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил, что пандемия коронавируса может закончиться к лету.

«Хотелось бы верить, что появление «омикрона» — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — считает эксперт.

Он добавил, что какая-то часть населения переболеет новым штаммом бессимптомно и даже не заметит этого. Никифоров заметил, что уже сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены, а это, по его мнению, говорит о том, что «омикрон» не такой тяжелый, как штамм «дельта».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус все же разделяет мнение Гинцбурга. На недавнем брифинге он заявил, что «пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты».

Он также подчеркнул, что, хотя «омикрон» и может в среднем протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, мнение о том, что это легкое заболевание, — ошибочно. Он подчеркнул, что «омикрон» также приводит к госпитализациям и летальным исходам.

За минувшие сутки в России был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Всего в стране было зафиксировано 63 205 случаев COVID-19. А в Москве было выявлено 17528 заболевших.