Гинцбург: предварительно, госпитализаций с «омикроном» среди привитых «Спутником V» нет

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной «Спутник V» со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», — сказал он.

Гинцбург добавил, что вопрос о модификации вакцины под штамм «омикрон» должен решать Минздрав, однако у ученых все наработки для изменения препарата уже есть.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что «Спутник V» является одной из самых эффективных вакцин против «омикрона».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»