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Общество

«Уже год не получают зарплату». Сотрудники уральского завода объявили голодовку

Бастрыкин поручил СК изучить обращение свердловчан, объявивших голодовку

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Жители Сарсы-1 и Сарсы-2, объявившие голодовку

Жители Сарсы-1 и Сарсы-2, объявившие голодовку

Следственный комитет РФ
Более 35 сотрудников свердловского ООО «Лотас» объявили голодовку и направили обращения президенту и в Следственный комитет. По их словам, работодатель уже год не платит им зарплату, а на некогда успешном сельхозпредприятии «осуществлен рейдерский захват». СК России пообещал изучить жалобу уральцев.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей сел Сарсы-1 и Сарсы-2 Красноуфимского района Свердловской области, объявивших голодовку, и представить доклад о следственных действиях.

В отношении бывшего директора ООО «Лотас» расследуется уголовное дело по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате», — сообщается на сайте СКР. Из регионального следственного управления уголовное дело передадут в аппарат областного управления.

Обращение к президенту

Накануне работники предприятия записали обращение к президенту Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию. Свои подписи под ним поставили более 35 человек, сообщает E1.ru. В письме указывалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и СУ Следственного комитета России по региону игнорируют их запросы.

«Работы нет, денег нет, люди начинают уезжать на заработки в другие области. В знак протеста для начала мы объявили голодовку. Не услышат, будем принимать и другие меры», — цитирует текст послания Ura.ru.

В прокуратуре области изданию сообщили, что Красноуфимская межрайонная прокуратура и региональная госинспекция труда проводят проверку соблюдения трудовых прав работников. Там подчеркнули, что авторы обращения могут действовать в интересах предпринимателя, против которого возбуждено дело. Сейчас в ведомстве устанавливают сумму задолженности, на днях прошла встреча с главой предприятия.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала, что проблема будет решена в ближайшие дни. «Оснований для голодовки нет. Предприятие надо сохранять. В этом со мной солидарны в администрации губернатора и министерстве сельского хозяйства. Со мной солидарен депутатский корпус», — заявила она.

«Грабят и разоряют успешное предприятие»

Источник E1.ru в правоохранительных органах рассказал, что кризисная ситуация возникла из-за конфликта между прежним и новым руководителями. Бывший директор «Лотаса» Владимир Айметов якобы до сих пор не передал новому владельцу Гиязу Юсубову документы и сельхозтехнику. «Предприятие фактически не функционирует, и рабочие после смены собственника также фактически свои обязанности не выполняли», — констатировал собеседник издания.

Жители сел называют смену владельца «рейдерским захватом» и обвиняют власти области в игнорировании проблемы.

«Осуществлен рейдерский захват. На протяжении года злоумышленники с помощью правоохранительных органов грабят и разоряют успешное предприятие. Ввиду этого оно прекратило свою деятельность, и сотрудники уже год не получают зарплату», — заявляют они.

«Лотас» и все его имущество де-факто принадлежит Владимиру Айметову, но юридически 52% предприятия владеет Логман Мурадов, цитирует письмо сотрудников «Ъ-Урал». Именно Мурадов ранее взял в долг $200 тыс. якобы на развитие предприятия у Гияза Юсубова. Погасить задолженность вовремя не смогли, и Айметов предложил расплатиться активами «Лотаса» (15 млн руб.), но Гиязов «решил забрать предприятие целиком», говорится в обращении.

Летом прошлого года прокуратура проводила проверку из-за сообщений в СМИ о том, что сотрудникам «Лотаса» платят зарплату товарными карточками. Их принимали как платежное средство в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района. Сами работники предприятия называли их «урожайками». По информации «Ъ», инициатором введения карточной системы был Айметов. Предполагалось, что неиспользованные «урожайки» в дальнейшем будут обналичивать, когда у компании появятся средства.

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