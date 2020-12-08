Условный подсчет: как в России обнаружили снижение долгов по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате в России снижается. Об этом сообщило РИА «Новости» во вторник, 8 декабря, со ссылкой на главу Роструда Михаила Иванкова.

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«Хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — сказал Иванков, выступая на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» в Москве.

При этом чиновник не привел никакой статистики, подтверждающей его тезис о снижении задолженности. В Минтруде, куда за разъяснениями обратилась «Газета.Ru», сообщили, что при необходимости оценить ситуацию на рынке труда оперируют данными Росстата.

По этим данным на 1 ноября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила почти 1,9 млрд рублей и по сравнению с октябрем увеличилась на 41,9 млн рублей (2,3%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 40%; добыча полезных ископаемых — 16%; строительство — 15%; сельское хозяйство, охота и лесозаготовки — 8%, транспорт — 6%.

Задолженность снова растет

Также Росстат сообщает, что из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября на долги, образовавшиеся в этом году «приходится 917,0 млн рублей (49,0%), на 2019 год — 378,8 млн рублей (20,3%)». Еще треть долгов образовалась в 2018-м и в более ранние года, и они не выплачены до сих пор.

То есть, по официальным данным, большая часть долгов, почти миллиард рублей, возникла в текущем году.

На что опирался глава Роструда сообщая о сокращении задолженности, можно только предполагать. Тем более, что Минтруд разъяснений не предоставил. Возможно, чиновник использовал, выступая на конференции, доклад, подготовленный еще в сентябре или октябре.

По данным Росстата на 1 октября задолженность по зарплате россиянам составила 1828,3 млн рублей — тогда она как раз незначительно снизилась относительно 1 сентября — на 6,4 млн рублей или 0,3%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают на условность подсчетов Росстата в отношении зарплат россиян. Общий объем задолженности может расти или уменьшаться в связи со множеством факторов, уточняет управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.

«Долги могут появляться в связи с макроэкономической ситуацией в стране, в зависимости от налоговой и тарифной политики государства, из-за уровня административного и иного давления на бизнес, изменения в спросе и платежеспособности населения, желания самих работников отстаивать свои права и т.д.», — говорит Акопян.

В законодательстве довольно много механизмов понуждения работодателя к своевременной выплате заработной платы, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «Ответственность наступает вплоть до уголовной, не говоря уже о том, что существуют государственные инспекции труда, органы прокураты, чьи полномочия в этих вопросах довольно обширны», — отметил Шевченко.

Контролеров много, а долгов немало

При наличии такого количества наблюдающих и контролирующих органов, многомиллиардных долгов по зарплате не должно возникать или они должны носить скорее технический характер (несвоевременное перечисление, зачисление и прочее), чем экономический. Однако это не так, единодушны эксперты.

В первую очередь решать операционные проблемы компаний, в том числе, отвечать за своевременную выплату заработной платы должны управляющие органы, то есть генеральный директор, совет директоров, правление, а не собственники, владельцы компаний. Главная задача собственников, если они одновременно не входят в совет директоров, — предоставить уставный капитал, создать первоначальную бизнес-модель, выстроить стратегию, а также назначить или избрать управляющие органы, говорит Андрей Акопян из «Кадерус Капитал».

«В случае, если проблемы с задолженностью по зарплате возникли на госпредприятиях, то роль государства в решении этих проблем должна быть более активной. Государство изначально обладает гораздо большими ресурсами, само является одновременно и регулятором, и надзорным органом, к тому же не несет таких же бизнес-рисков, какие берет на себя частный учредитель», — отметил он.

Просроченная заложенность по зарплате в последние несколько лет, в отличие от 1990-х годов, не такая острая, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева. Еще в прошлом году она приближалась к трем миллиардам рублей.

«Сейчас общий объем «просрочки» составляет менее 1% месячного фонда зарплаты всех работников. По крайней мере, такая ситуация наблюдается по тем видам экономической деятельности, которые попадают под наблюдение Росстата. Однако статорган не изучает субъекты малого предпринимательства, только крупные и средние компании», — говорит эксперт.

Под наблюдение Росстата не попадают такие отрасли как торговля, гостиничный бизнес, общественное питание (которые часто и являются малым бизнесом). При этом в период пандемии под удар попала как раз сфера услуг и малый бизнес, что и дало некоторый позитивный эффект в отчетности, добавляет эксперт ИКСИ.

Но помимо того, что малый бизнес в большинстве случаев просто методологически не попадают в официальную статистику по просроченной задолженности, в этой сфере трудовой деятельности распространена сдельная форма оплаты, «серые» выплаты.

«Как правило, там получают зарплату или ее основную часть по факту выполненных работ. Если предприятия не работали или число заказов сократилось, то и оснований для выплаты зарплаты в прежнем объеме не возникает на законных основаниях», — уточняет Киселева.

Должники «живые и мертвые»

Все иски по взысканию заработной платы можно условно разделить на три группы: когда компания не признает существование долга, споры с «живыми» компаниями (которые остаются на плаву) и «мертвыми» — обанкротившимися предприятиями, говорит руководитель практики ФБК Legal Александра Герасимова.

«По первой категории спор, скорее, выиграет компания, так как у нее более высокий уровень доступа к информации и квалифицированной юридической помощи. По второй категории законодательство в достаточной мере защищает работников, которые могут возбудить исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности. Имеется и возможность внесудебного взыскания», — считает Герасимова.

Основная проблема – это третья группа, когда у компании либо действительно нет денежных средств для погашения задолженности, либо она скрывает активы от кредиторов.

«По этой группе требуется прохождение сложной многостадийной процедуры: трудовой спор, затем возбуждение дела о банкротстве, оспаривание сделок, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и т.д. На все это накладывается отсутствие адекватной компенсации расходов с проигравшей стороны и сохранение «гонорара успеха» юриста в серой зоне», — отмечает эксперт ФБК Legal.