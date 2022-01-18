Бесплатные лекарства и скидки на коммуналку: о каких льготах не помнят россияне

Государственная Дума опубликовала список льгот и субсидий, которые депутаты посчитали малоизвестными среди населения. В перечень попали льготы на лекарства, выплаты на детей, различные случаи освобождения от налогов. Кто и в каких случаях может рассчитывать на помощь государства — в обзоре «Газеты.Ru».

Все перечисленные Думой льготы работают на федеральном уровне. Регионы могут дополнительно вводить на местном уровне свои льготы и субсидии.

Льготы на оплату коммуналки

В жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) входят подача воды в квартиру, отопление, электричество, газ, вывоз мусора из дома. Семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше определенной доли своего общего дохода, могут попросить государство о субсидии — власти компенсирует часть расходов на ЖКУ.

Каждый регион сам устанавливает необходимый порог для получения льгот. Например, в Москве семья должна тратить на коммуналку не более 10% дохода.

На субсидии для оплаты ЖКУ могут также претендовать отдельные категории граждан: ветераны, инвалиды, многодетные.

Бесплатные лекарства детям

Дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет могут получать некоторые лекарства бесплатно. Их перечень каждый год утверждает правительство. Регионы могут менять его, но только если хотят внести в список больше наименований. Препарат должен выписать врач государственной или муниципальной клиники. Получить лекарство по рецепту можно бесплатно в аптеках и фармацевтических пунктах, которые обслуживают льготников.

Дополнительные выплаты на детей

Семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, имеют право на ежемесячное пособие. Размер пособия — прожиточный минимум, который установлен на ребенка в регионе проживания семьи.

Для получения выплат доход на одного члена семьи должен быть ниже суммы, равно двум прожиточным минимумам в регионе.

Освобождение от налога на имущество

Российские пенсионеры не должны платить налог на имущество. При этом освобождение можно получить только на один объект каждого вида имущества. Если у пенсионера несколько квартир, налог он не будет платить только с одной.

Люди на пенсии также имеют право на вычет по этому налогу. Он не зависит от права на льготы и применяется для всех объектов автоматически. Например, при начислении налога за каждую квартиру из общей площади вычитают 20 квадратных метров, за каждый дом — 50 квадратных метров.

Не платить налог на землю

Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми инвалидами и лица, имеющие некоторые государственные награды, не должны платить земельный налог с шести соток. Если у владельца несколько участков, налог он не будет платить только с одного, который сам выберет.

Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общины таких народов могут не платить налог с земель, которые они используют для сохранения традиционного образа жизни (например, охотятся там или пасут скот).

Освобождение от налога с продажи квартиры

Семьи с двумя и более детьми могут не платить подоходный налог при продаже квартиры, если при этом покупают новую для улучшения жилищных условий.

Однако нужно соблюсти несколько критериев. Возраст детей должен быть до 18 или 24 лет (для студентов очной формы обучения), площадь нового жилья – больше площади проданного. Сделка по покупке нового жилья должна быть совершена не позднее 30 апреля года, который следует за годом продажи. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей. На момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого на 50% больше приобретенного жилья.

Другие налоговые вычеты

Россияне, которые платят подоходный налог по ставке 13%, в некоторых случаях могут попросить о налоговом вычете — то есть, вернуть или не платить часть налогов. Среди прочего есть налоговые вычеты на ипотеку, образование, спорт, лечение.

В случае социальных налоговых вычетов гражданин может заявить вычет по разным видам расходов, однако общая сумма вычета для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей) не может превышать 120 тысяч рублей за год. То есть, максимально возвращаются (или не удерживаются) 13% от 120 тысяч рублей.