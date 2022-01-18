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В Госдуме предложили предоставить льготы большему числу россиян

Депутат Госдумы Щапов предложил распространить статус «Ветеран труда» на рабочих и бюджетников

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в разговоре с URA.RU о необходимости распространить звания «Ветеран труда» на большее число жителей России.

«На наш взгляд, есть смысл уточнить одну из формулировок для получения статуса «Ветеран труда». В частности, он присваивается тем, кто начал работу во время Великой Отечественной войны и при этом имеет общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд», — сказал он.

Парламентарий отметил, что больше всех в этом нуждаются представители рабочих профессий и сотрудники бюджетных организаций.

Она напомнил, что федеральный центр лишь составляет список профессий, представители которых могут могут быть причислены к ветеранам труда. Льготы для обладателей этого статуса устанавливают региональные власти.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пособия для безработных на постоянной основе не имеют смысла.

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