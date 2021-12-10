Россиянам сообщили о льготах и выплатах перед выходом на пенсию

В России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до даты выхода гражданина на пенсию. Об этом напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Она сообщила агентству «Прайм», что в этот период россиянам полагаются льготы и выплаты.

Прежде всего, граждане предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток, указала эксперт. По ст. 407 Налогового кодекса, в данном возрасте больше не надо оплачивать налог на недвижимость: жилой дом, творческую мастерскую, хозяйственное строение, гараж или сооружение на земельном участке.

Помимо этого, существуют региональные льготы по транспортному налогу

Также россияне предпенсионного возраста могут получить денежные выплаты. Если они не трудоустроены, то могут получить пособие по безработице в повышенном размере: в будущем году оно составит 12 792 рубля.

Женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, а также сестер, пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды. Это возможно, если у плательщиков алиментов есть соответствующий доход.

Ногайлиева указала, что размер алиментов устанавливается по соглашению сторон или судом..

Также за пять лет до выхода на пенсию граждане РФ могут потребовать как накопительную пенсию, так и единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает трудового стажа или пенсионного коэффициента.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о заморозке накопительной части пенсий. Отмечается, что «объем пенсионных прав» россиян не уменьшится, поскольку, в частности, останется 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов на выплаты нынешним пенсионерам.