Последствия непредсказуемы: Гинцбург объяснил, в чем опасность «живой вакцины»

Специалисты продолжают обсуждать, насколько вероятно, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что такая возможность есть у любой разновидности вируса. Только исход может быть разным, вплоть до смерти человека. Ранее вирусологи обращали внимание, что новый вариант COVID-19 заразнее, но менее летален. Поэтому многие считают, что получить антитела к коронавирусу стало проще.

«Живой вакциной» может стать любой штамм коронавируса, уверен директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Однако, по мнению ученого, такой способ обрести иммунитет угрожает здоровью.

«Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это «живая вакцина». Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от «живой вакцины» бывают разные, вплоть до летальных исходов», – заявил специалист в комментарии ТАСС.

С начала декабря прошлого года специалисты говорят о том, что новый штамм COVID-19 «омикрон» из-за низких показателей смертности и высокого распространения может стать «живой вакциной».

«То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», – сказал URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков 7 декабря.

Он также выразил «оптимистичное мнение» о том, что благодаря новой мутации COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции.

Чумаков предположил, что появление «омикрона» может избавить от необходимости новых локдаунов, если воздействие этого штамма коронавируса на людей «даст передышку для медицины». Он также подчеркнул, что все ограничительные меры вводят из-за ограниченных возможностей системы здравоохранения.

Но президент России Владимир Путин в тот же день – 7 декабря – на совещании по экономическим вопросам заявил, что пока не стоит «забегать вперед» в оценках последствий от появления «омикрона», особенно в экономических прогнозах.

Спустя две недели мнение специалистов о том, что этот штамм может оказаться «живой вакциной», не изменилось. 20 декабря представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что если новая разновидность инфекции действительно будет действовать как «живая вакцина», то это позволит человечеству победить COVID-19.

Были также предположения, что «омикрон»-штамм может перекинуться на животных и тогда исчезнет из человеческой популяции. Одни вирусологи считают, что это позитивное развитие событий, другие предупреждают: вирус может значительно измениться и стать «супермутантом».

В частности, такое мнение выразил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу «омикрон»-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», – сказал он в комментарии URA.RU.

Вместе с тем медик «категорически не согласен» с точкой зрения коллег о том, что «к нам пришел мягонький «омикрон», что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится».

«Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», – добавил он.

Но вирусологи указывают на проведенные исследования. Так, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков в эфире «Радио России» обратил внимание, что высокая заразность нового штамма – это «хорошая новость».

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента», – подчеркнул он, отметив, что «омикрон» не приводит к воспалению легких.

Помимо этого, ученые выяснили, что «омикрон» не способен находиться на керамике более суток. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГНЦ «Вектор».

В результате многих экспериментов специалисты определили, на какой поверхности дольше всего держится штамм. Использовались металл, пластик, керамическая плитка и дистиллированная вода. Условия одинаковые: относительная влажность воздуха (30—40%) и температура (26—28 градусов).

В центре подчеркнули, что применение дезинфицирующих средств по-прежнему может защитить от заражения.

«Омикрон» обнаружили в Африке в конце ноября. Исследователи считают, что изменения в его геноме указывают на устойчивость к антителам переболевших и привитых. Но в то же время в России утверждают, что отечественные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» способны защитить от летальных последствий заболевания этим штаммом.

Новая разновидность ковида распространилась уже в более чем 100 странах, в том числе ее выявили и в России. Среди симптомов – головная боль, насморк, раздражение в носу и кашель. При этом заболевшие «омикроном» обычно не теряют обоняние.