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Ученые допустили появление коронавируса-супермутанта

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Reuters

Коронавирус может мутировать и вызвать новую вспышку заболевания после того, как попадет в животную среду. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный доктор медицинских наук Сергей Токарев и академик РАН Виталий Зверев.

«Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу «омикрон»-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», — объяснил Токарев.

Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, образовавшиеся среди животных, могут представлять для людей крайнюю опасность.

«Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — сказал ученый.

Ранее специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха, который подчиняется немецкому министерству здравоохранения, внес Великобританию в список стран и регионов, где широко распространены мутации SARS-CoV-2.

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Коронавирус 2019-nCoV
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