Елизавета II лишила сына воинских званий на фоне обвинений в изнасиловании

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней, лишен всех воинских званий и королевского покровительства. В суде он будет защищать себя как частное лицо. Обвинения против принца выдвинула американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что сын королевы пользовался услугами бизнесмена Джеффри Эпштейна, который поставлял влиятельным людям по всему миру подростков для сексуальных утех. Сам принц не отрицает, что дружил с Эпштейном, но настаивает на своей невиновности.

Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца почетных воинских званий, сообщила 13 января пресс-служба Букингемского дворца.

«Герцог Йоркский (один из титулов принца Эндрю — «Газета.Ru») не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — уточнила пресс-служба.

Источник Daily Mail во дворце сообщил, что принцу также запрещено использовать титул «Его Королевское Высочество».

Ранее более 150 ветеранов британского флота, ВВС и армии отправили обращение королеве, в котором попросили лишить герцога Йоркского всех званий и титулов в британских вооруженных силах. Авторы письма отметили, что о «неуместной дружбе» принца и Эпштейна известно уже около 11 лет, и любой другой высокопоставленный военный на его месте уже потерял бы свой пост.

«Мы расстроены и возмущены тем, что принц Эндрю остается военнослужащим и продолжает иметь воинские звания <...>. Независимо от результата дела Вирджинии Джуффре против принца, его положение в британских вооруженных силах несостоятельно. <...> Просим вас принять немедленные меры для лишения принца Эндрю всех воинских званий и, в случае необходимости, бесчестного увольнения. Мы понимаем, что он ваш сын, но мы пишем вам в качестве главы государства и главнокомандующего армией, флотом и военно-воздушными силами. Эти шаги можно было сделать в любое время за последние 11 лет. Пожалуйста, не откладывайте это больше», — призвали ветераны.

Ситуация вокруг дела Джуффре против герцога Йоркского обострилась в последнее время, поскольку накануне, 12 января, американский суд согласился рассмотреть гражданский иск против принца. Его адвокаты пытались убедить суд в несостоятельности дела, однако судья Льюис Каплан посчитала подозрения против герцога достаточно обоснованными.

Принц Эндрю — третий ребёнок королевы Елизаветы II и ее второй сын. Он окончил Королевский военно-морской колледж, где выучился на пилота вертолета. Участвовал в Фолклендской войне 1982 года между Аргентиной и Великобританией за две британские заморские территории в Южной Атлантике. В том числе, принимал участие в боевых вылетах. Завершил военную карьеру в 2001 году, дослужившись до офицера военно-морского штаба. В 2005 году получил звание капитана, в 2010 году — контр-адмирала, в 2015 году — вице-адмирала.

Сомнительная дружба с Эпштейном

Впервые о том, что американский бизнесмен Эпштейн стоит за организацией проституции с участием девочек-подростков, полиция узнала в 2005 году после жалобы матери одной из них. Во время расследования выяснилось, что Эпштейн сам пользовался сексуальными услугами некоторых девушек, зная об их возрасте. В его особняке в Нью-Йорке нашли множество интимных фото несовершеннолетних. При этом в круг общения финансиста входило множество влиятельных людей, например, пара экс-президентов США Билл Клинтон и Дональд Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Несколько девушек, которых использовал Эпштейн, заявили, что он организовывал для своих знаменитых друзей оргии.

Вначале Эпштейн отделался минимальным тюремным сроком, заключив сделку со следствием. Однако правоохранители продолжали расследовать подозрительную деятельность бизнесмена, и в июле 2019-го его вновь задержали. В августе Эпштейна нашли мертвым в его камере. По официальной версии, он покончил с собой.

По словам принца Эндрю, он познакомился с бизнесменом в 1999 году. Сын королевы утверждал, что бывал в особняке Эпштейна в Нью-Йорке, но никогда не замечал ничего криминального. При этом он не разорвал отношения с финансистом даже после того, как тот отсидел в тюрьме. СМИ, узнав о дружбе британского принца с секс-преступником, широко растиражировали историю, из-за чего ему пришлось отказаться от статуса спецпосланника Великобритании по торговле и прекратить визиты в США.

Обвинение принца в педофилии

Позже выяснилось, что дружба принца с Эпштейном может доставить королевской семье куда больше проблем, чем просто знакомство представителя династии с сомнительным человеком. Одна из предполагаемых жертв Эпштейна Джуффре заявила, что ее несколько раз принуждали к сексу с принцем, когда ей было 17 лет. В качестве доказательства она показала совместное фото с принцем тех лет, на котором он обнимает девушку за талию и улыбается. По словам Джуффре, принц знал о ее возрасте. Активистка подала гражданский иск с требованием возместить моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский утверждает, что никогда не видел «эту даму», а совместное фото с Джуффре называет подделкой.

В ноябре 2019-го принц дал интервью «Би-би-си», в котором прокомментировал обвинения. Он заявил, что не жалеет о своей дружбе с Эпштейном из-за «предоставленных ею возможностей» больше узнать о торговле и бизнесе. «Сожалею ли я о том, что он [Эпштейн] явно вел себя неподобающим образом? Да», — отметил принц. Репортер Эмили Мейтлис, бравшая интервью, переспросила: «Неподобающим образом? Он был сексуальным преступником». На это герцог Йоркский ответил: «Да, извините, я пытался был вежливым, выражая мысль, что он был сексуальным преступником». Интервью жестко раскритиковали в США и Великобритании, назвав провалом для имиджа королевской семьи. Спустя несколько дней принца отстранили от публичных обязанностей, которые он выполнял как представитель британской династии. При этом официально королевская семья отрицала все обвинения против сына Елизаветы II.

«Все причастные и дальше будут придумывать нелепые оправдания [в защиту принца]. <...> Я скажу, что это вранье, потому что это оно и есть. Он знает, что произошло. Правду говорит только один из нас, и я знаю, что это я», — комментировала происходящее сама Джуффре.