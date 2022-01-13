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Принца Эндрю вызвали в американский суд по делу о педофилии

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Pool/Global Look Press

Принц Эндрю, герцог Йоркский, средний сын королевы Великобритании Елизаветы II, предстанет перед американским судом по обвинениям в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, сообщает телеканал «Би-би-си».

Эндрю вызвали на слушания в суд Южного округа Нью-Йорка после того, как суд отказался отклонить поданный против него гражданский иск.

Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

Ранее стало известно, что обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю может быть лишен титула Его Высочества.

Осенью прошлого года полиция Лондона решила прекратить расследование в отношении принца Эндрю (герцог Йоркский), возбужденного на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

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