Появился новый свидетель по делу о изнасиловании принцем Эндрю несовершеннолетней

Новый свидетель по делу о изнасиловании принцем Эндрю несовершеннолетней американки Вирджинию Джуффре заявил, что готов поклясться под присягой, что видел Эндрю, который приставал к Джуффре, сообщает газета The Sun.

Стив Скалли, специалист по телекоммуникациям Джеффри Эпштейна, который был осужден за развращение малолетних и торговлю несовершеннолетними сексуальными рабами, заявил, что был свидетелем того, как герцог Йоркский в 2001 году приставал и целовался с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре (в девичестве Робертс).

Он также отметил, что готов свидетельствовать об этом под присягой перед судом присяжных.

Ранее газета The Times сообщила, что принц Эндрю не вернется к общественной жизни после истории с изнасилованием.

10 августа стало известно, что американка Виджиния Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Женщина утверждает, что член королевской семьи впервые надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был его другом. На суде против американца одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.