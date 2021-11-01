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Принц Эндрю выступил с ответным обвинением против предполагаемой жертвы изнасилования

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю выступил с ответным обвинением против Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источников.

Защита герцога Йоркского назвала иск женщины необоснованным и обвинила ее в попытке «добиться выплаты еще одной компенсации». По словам принца, Джуффре сама была замешена в скандале, она была причастна к продаже людей.

Адвокаты королевской особы привели в пример отрывок из статьи New York Daily News, где говорилось, что «Джуффре была специально обучена и вербовала других молодых женщин в сети Эпштейна».

«У нее было девять или десять девочек, которых она приводила к нем (Эпштейну — прим.). Она никогда не выглядела так, как будто ее держали в плену <...> Она и другие девушки выходили оттуда, улыбаясь, в своих купальных костюмах, как будто они только что пришли с пляжа», — рассказал источник Daily Mail.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю попросил суд прекратить дело об изнасиловании.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

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Королевская семья Британии
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