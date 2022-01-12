«Останки подкинули»: отец пропавшей в 2013 году девочки назвал свою версию ее гибели

Отец пропавшей в 2013 году в Нижегородской области 15-летней девочки, чьи останки нашли недавно в местном лесу, заявил, что подростка могли похитить. По мнению мужчины, многие обстоятельства говорят о том, что скелет и одежду девочки могли подкинуть. В то же время следствие сообщало, что экспертиза не выявила криминальных повреждений на останках.

Отец погибшей восемь лет назад девочки, пастор местной протестантской церкви Олег Коханюк заявил, что у него есть предположения, кто мог похитить ребенка.

«Понятно, что кому нужно — это ненормальные люди, то есть так похищениями не занимаются нормальные люди, поэтому я не буду сейчас говорить, кому это нужно было, но у меня эта версия есть, я могу легко доказать. <…> У меня есть подозрение, что их [останки] подкинули для того, чтобы больше не занимались такими поисками, потому что кому-то видимо не очень это нравится», — утверждает он.

Мужчина обратил внимание, что в лесу, помимо останков тела, нашли блузку его дочери, в которой, как опознала семья, девочка пропала в 2013 году. По мнению отца, за прошедшие годы одежда должна была сгнить. «А она достаточно крепкая, ткань крепкая <...> понятно, что эта одежда появилась недавно на этом месте, это докажет любой эксперт. Я собираюсь как раз-таки этим заняться, когда мне выдадут и останки, и одежду, я поеду в Москву и мы сделаем там независимую экспертизу», — уточнил Коханюк.

Он также усомнился, что его дочь могла добровольно пойти в лес. «Она держалась всегда людей, а тут странно, что она пошла в лес, вот эта версия абсолютно не проходит», — считает Коханюк.

Подросток пропала в поселке Гидроторф в июне 2013-го. У девочки были особенности развития, синдром Дауна. Она не могла разговаривать и медленно двигалась, но понимала, о чем говорят другие. По словам родственников, она избегала больших дорог, не ходила в лес и боялась воды.

Девушка вышла поиграть во двор, после чего исчезла. В регионе развернули масштабные поиски, подростка искали около 500 человек, однако безуспешно. Через год один из жителей поселка заявил, что якобы видел в день исчезновения, как девочка села к кому-то в автомобиль и уехала. Однако никаких зацепок по этой версии не появилось.

Полиция предполагала, что девочка потерялась на болотистых участках, где тело человека сложно найти, и оно может пролежать там годами. В уголовном розыске указали, что такие участки есть в районе, где исчез ребенок.

В итоге на останки подростка осенью прошлого года наткнулся грибник Иван Зябликов, они лежали в ближайшем лесу. Еще в 2013 году эту территорию прочесывали при поисках девочки, однако тогда ничего не нашли.

«Иду и вижу что-то круглое. Сначала думал, что это мячик какой-то бело-зеленого цвета. Потом смотрю, не он. Подумал, череп животного. Подошел поближе, и тихонько ногой повернул, и увидел глазницы. Жутко сделалось. Бросил все грибы, прочитал молитву «Отче наш». И побежал домой», — рассказал Зябликов о находке.

Одежду девочки, по словам грибника, полиция нашла под огромным слоем листвы. Кроме черепа удалось обнаружить несколько костей. Отец девочки 11 января сообщил, что тест ДНК подтвердил, кому принадлежат останки. «При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется», — уточнили в областном управлении Следственного комитета.

Адвокат Максим Калинов считает, что так как тело успело разложиться, какие-то повреждения уже невозможно установить, даже если они были, и точную причину смерти выяснить невозможно. Однако, пояснил он, следствие скорее всего закроет дело и не будет расследовать версию о насильственной смерти, поскольку нет повреждений черепа.