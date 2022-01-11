EMA предостерегло от слишком частых прививок от коронавируса

Бустерные прививки от коронавируса придется делать каждый год, такой вариант не исключает Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает ТАСС.
«При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа», — отметил он.
По словам чиновника, бустерные прививки нужно делать с большим промежутком времени между ними. Вакцинация каждые четыре месяца может вызвать перегрузку иммунной системы человека.
«Стратегии, которые предполагает введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. Мы должны быть очень аккуратными», — подчеркнул Кавалери.
Он добавил, что пока у EMA нет сведений о необходимости введения четвертой дозы – то есть второй бустерной прививки – вакцин от коронавируса. Но этот вопрос изучают.
Тем не менее, слишком частые прививки могут навредить человеку, считают в EMA. Крайне эффективна первичная вакцинация -– в том числе при борьбе с осложнениями COVID-19, вызванных штаммом «омикрон».
В начале декабря в фармакологической компании Pfizer/Biontech заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон» коронавируса — необходимо делать бустерные прививки через месяц.
«В отношении «омикрона» две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если «омикрон», как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца», — заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.
Он отметил, что для полноценной защиты от нового штамма рекомендуется сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через полгода, с учетом того, что бустерные прививки могут быть уже адаптированы к «омикрону».
Заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинироваться каждые три месяца нет необходимости.
«У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца — преждевременное решение», — считает Логунов.
Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи порекомендовал в конце ноября сделать себе бустерную прививку.
По словам специалиста, если прошло полгода или более после того, как человек получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna, лучше сделать бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после введения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, то тоже стоит обновить прививку. Фаучи отметил, что бустерная доза поднимет уровень антител очень высоко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» в борьбе с новым «омикрон»-штаммом коронавируса работает эффективнее других препаратов.
Он также отметил, что Россия готова предоставить препарат «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации, в том числе европейским, «если, конечно, у них есть такая необходимость и желание».