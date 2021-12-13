В Британии умер первый пациент после инфицирования омикрон-штаммом

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании умер первый пациент, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Джонсон предупредил, что новый тип вируса быстро распространяется среди населения, и две дозы вакцины уже недостаточно помогают от него.

Министр здравоохранения Саджид Джавид 13 декабря рассказал, что в Великобритании были госпитализированы около десяти пациентов с «омикроном». Позже премьер Борис Джонсон во время визита в лондонскую больницу уточнил, что один из заболевших умер.

«К сожалению, да. «Омикрон» вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с «омикроном», — сообщил премьер. Джонсон не уточнил, был ли вакцинирован умерший.

Премьер призвал не уменьшать опасность штамма и отказаться от идеи, что «омикрон» — это «какая-то более мягкая версия вируса». Джонсон отметил, что пока британские ученые не подтвердили меньшую опасность штамма.

Глава правительства предупредил, что новый вариант распространяется «с огромной скоростью». По его словам, страну ждет «приливная волна» заболеваемости. Министр здравоохранения Великобритании подтвердил, что «омикрон» передается среди людей «с феноменальной скоростью», подобного специалисты не видели за все время пандемии.

Общее число заболевших COVID-19 в Великобритании, по последним данным, превысило миллион человек. Британские власти в понедельник уточнили, что около 40% заболевших в Лондоне в последнее время заразились «омикроном».

Джонсон призвал британцев как можно скорее ревакцинироваться от коронавируса. Он уточнил, что две дозы вакцины оказались недостаточно эффективны против нового штамма, поэтому жители страны должны сделать третью, бустерную прививку. Премьер добавил, что у людей, которые прививались давно, уже нет достаточного иммунитета, поэтому им тоже надо ревакцинироваться.

Ситуация с «омикроном» в России

Британские ученые обнаружили омикрон-штамм в конце ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор он успел проникнуть более чем в 60 стран, в том числе в Россию. Роспотребнадзор сообщил о первых зараженных омикрон-штаммом 6 декабря. Его выявили у двух россиян, вернувшихся из ЮАР, их поместили в обсерватор. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что они переносят болезнь в легкой форме.

Вице-премьер Татьяна Голикова 13 декабря указала, что новый штамм выявили уже у 16 из 177 граждан России, которые вернулись из ЮАР. Голикова отметила, что все зараженные находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре также предупреждали, что достоверных данных о меньшей опасности омикрон-штамма по сравнению с предыдущими вариантами пока нет. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий с распространением «омикрона». Он указал, что правительство подготовило план действий, который включает «комплексные решения для защиты здоровья граждан».

Что говорят об «омикроне» специалисты

Новый штамм отличается от других вариантов коронавируса «беспрецедентным» количеством мутаций, как установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общий риск, связанный с «омикроном», она оценила, как «очень высокий».

ВОЗ считает, что существующие вакцины могут хуже работать против «омикрона». «На сегодняшний день есть ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины», — указала организация 12 декабря.

ВОЗ также сообщила, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем вариант коронавируса «дельта». В то же время, зарегистрированные случаи показали, что заразившиеся «омикроном» болеют легче тех, у кого выявили дельта-штамм. Делать окончательные выводы в этом вопросе рано, так как специалисты только начали изучать новый тип вируса.

Мнение отдельных специалистов насчет «омикрона» разнятся. Так, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что штамм быстрее спускается в легкие и за три-пять дней вызывает пневмонию. По словам Семенова, при заражении прежними штаммами от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней.

В то же время, вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что распространение омикрон-штамма коронавируса может не ухудшить ситуацию, а наоборот, помочь завершить пандемию. Альтштейн напомнил, что у «омикрона» 32 мутации в главном белке — это означает, что у вируса «нестабильный геном».

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. <…> Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — пояснил эксперт.