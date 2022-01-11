«В США на продуктовых карточках сидят миллионы, и ничего»

Если цены на продукты продолжат расти, российским властям, возможно, придется ввести продуктовые карточки, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он призвал не относиться к таким карточкам как к чему-то плохому. Экономист отметил, что сегодня систему продуктовых карточек для малообеспеченных граждан используют во многих государствах, например, в США. Однако в России они связаны с неприятными ассоциациями, а многие граждане страны считают такие меры «позором».

Если в России продолжится или даже ускорится рост потребительских цен, правительство будет вынуждено субсидировать производство наиболее важных продуктов, указал Гринберг РИА «Новости». «Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — добавил он.

Экономист считает, что в самой системе продуктовых карточек нет ничего плохого.

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — пояснил специалист.

Он не первый, кто за последнее время озвучивал предложения об участии государства в распределении продуктов. Минпромторг говорит о такой возможности с 2014 года. Еще тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму на продукты. В 2018 году министерство подсчитало, что в такой помощи в России нуждаются около 16 млн человек.

В декабре прошлого года Минпромторг предложил правительству ежемесячно переводить нуждающимся деньги, которые они будут тратить на отечественные продукты питания. Инициативу поддержала Торгово-промышленная палата.

Президент России Владимир Путин в феврале 2021-го заявил, что эту меру можно обсудить. По его словам, у нее «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решать».

Почему в России растут цены на продукты

Власти обратили внимание на резкое подорожание продуктов еще в декабре 2020 года. Тогда ростом цен возмутился на правительственном совещании Путин. «Это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия? <…> Внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены то выросли?» — спросил он.

Президент назвал увеличение стоимости базовых продуктов питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Путин указал, что с этой тенденцией можно бороться, чем и должны заниматься власти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в октябре 2021-го также пояснял, что цены в России растут из-за того, что то же самое происходит на мировом рынке. «Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни», — сообщил Песков.

По его словам, правительству удается значительно смягчить рост цен, но полностью прекратить его в таких условиях не может ни одна страна.

Мировые цены на продукты в ноябре прошлого года, по оценке экспертов ООН, побили десятилетний максимум. К этому привели разные факторы. Например, пальмовое масло дорожало несколько месяцев подряд, потому что в одной из основных стран-экспортеров этого продукта, Малайзии не хватало рабочих-мигрантов.

Президент Crocus Group, миллиардер Араз Агаларов в ноябре 2021 заявил, что цены на продовольствие растут из-за повышения стоимости удобрений, топлива и других транспортные издержек.

Экономист Алексей Коренев пояснял в ноябре 2021-го, что продовольствие подорожало во всем мире примерно одинаково, но в России это ощущается особенно болезненно, потому что здесь жители тратят на еду большую часть своих доходов, чем население зарубежных стран. Так, по словам эксперта, в европейских странах у граждан уходит на еду от 8 до 20% дохода, а у россиян — около 56%.

«Больше половины дохода [на еду] тратят только Россия и совсем бедные страны», — подчеркнул специалист.

Как продуктовые карточки работают в США

В США аналог продуктовых карточек появился в начале прошлого века в разгар Великой депрессии. Было время, когда программу сворачивали, но с 1960-х она работает без перерыва до нынешних дней. Сейчас проект называется SNAP, в рамках него малоимущие получают специальные электронные карточки, на которые государство ежемесячно перечисляет определенную сумму.

Владелец карты может с ее помощью расплатиться за продукты в любом магазине, который участвует в программе. Какие именно продукты должен купить человек, программа не ограничивает. Единственное условие – деньги должны быть потрачены на еду, за счет государства нельзя оплатить алкоголь или табак. В SNAP могут участвовать не только граждане США. Карточку может получить, например, человек, который прожил в стране пять лет или беженец.

Согласно последним данным Минсельхоза США, в сентябре 2021 в программе SNAP участвовали более 40 млн человек по всей стране. Известно, что некоторые получатели госпомощи пытаются мошенничать с карточками и обмануть систему. Например, расплачиваться в магазине якобы за еду, но на самом деле получать от нечестного продавца другие товары, отблагодарив его за это 15-20% сверху от произведенной покупки. Однако американские власти стремятся отслеживать такие случаи, и сейчас, по статистике Минсельхоза, уровень мошенничества с продуктовыми карточками в США упал примерно до 1%.

Ввести продуктовые карточки по аналогии с США недавно предложили и на Украине. Советник президента страны Олег Устенко 10 января отметил, что целевая финансовая поддержка наиболее уязвимых слоев населения – это лучший способ справиться с ростом цен на продукты. Другие варианты, как снижение или отмена НДС на продукты, по его оценке, могут привести к дополнительным бюджетным расходам и нарушить конкуренцию на рынке.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — пояснил Устенко.

Когда в России последний раз были продуктовые карточки

Карточную систему распределения товаров в нашей стране последний раз централизованно вводили во время Великой Отечественной войны. Карточки были не только на продукты, но и некоторые промышленные товары. Система просуществовала до декабря 1947 года.

Во время позднего СССР в стране появились не продуктовые карточки, а продуктовые талоны. Это другая система, не связанная с адресной помощью государства малоимущим. Талоны запустили в конце 80-х на фоне тотального дефицита в магазинах, они ограничивали количество того или иного товара, который мог купить один человек. За товар надо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий его покупку. На практике товар можно было не получить даже с помощью талонов, поскольку его могло попросту не быть в магазинах. Карточная система просуществовала до начала экономических реформ в 1992 году.