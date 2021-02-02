Как в СССР: малоимущих поддержат едой

Почти сорокастраничный доклад о подготовленных Минпромторгом мерах приоритетной поддержки наиболее уязвимых слоев граждан в кабмин направил замглавы министерства Виктор Евтухов, сообщают «Известия». В докладе, в частности, сообщается, что необходимо обеспечить в первую очередь поддержку беременных и кормящих женщин, детей любых возрастов, а также граждан, находящихся на социальной опеке государства (в больницах, интернатах и т.д.).

В министерстве такой помощью называют «продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи», пишет газета со ссылкой на источник в кабмине.

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На Минпромторг возложена обязанность по выполнению дорожной карты «Доктрины продовольственной безопасности», которую чиновники утвердили еще в середине прошлого года. В ней указывается, что ведомства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд, обязаны подготовить свои предложения и в едином докладе направить их в правительство до конца прошлого года.

В Минпромторге уточнили, что отправили в декабре такой документ в аппарат правительства, отметив, что вопрос о выполнении таких мер руководящие лица пока не обсуждают. Источник издания в правительстве утверждает, что в предложениях министерства содержится идея использовать ранее обсуждавшийся инструмент — адресной помощи людям:

им каждый месяц будут зачисляться на счет деньги, которые те смогут тратить на покупку исключительно отечественных продуктов питания.

В начале 2021 года такой вариант помощи уже проговаривался на одном из совещаний по наблюдению за ценами и исполнению соглашений о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге, утверждает источник СМИ, присутствовавший на обсуждении. В числе предложений озвучивалось введение от лица государства потребительских сертификатов. Карточная система снабжения населения продуктовыми товарами использовалась в СССР и особенно активно — в годы Великой Отечественной войны.

В правительстве отметили, что сейчас в стране работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. По большей части эти меры носят финансовый характер, а гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению.

«При реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности - это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве», — сказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, подчеркнул он.

В министерстве уточнили, что пока специальных совещаний по этому вопросу не было. В то же время обсуждение в правительстве программы продовольственной помощи как инструмент преодоления бедности подтвердил федеральный чиновник. Эта тема не стоит на оперативной повестке, подчеркнул он.

Чиновники не в первый раз возвращаются к обсуждению точечного трансфера денег нуждающимся людям, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума.

В 2014 году Минпромторг впервые озвучил идею продуктовых карточек.

Тогда министерство предлагало регулярно переводить малоимущим россиянам на банковский счет определенную сумму. Расчет был в том, что люди смогут израсходовать эти деньги только у сетевых ритейлеров и исключительно на отечественные продукты.

В их число вошли мясо, молоко, овощи, фрукты и прочие базовые скоропортящиеся товары. В 2015 году, по данным Минпромторга, на такую поддержку могли претендовать около 15-16 млн человек, что требовало 240 млрд рублей.

Столь внушительные затраты, по меркам чиновников, потребовали долгих обсуждений и согласований между министерствами. К 2018 году внедрять продуктовые карточки уже хотели для 19 млн человек. Хотя Минфин же тогда отчитался, что до 2021 года бюджет не предусматривает подобных расходов.

В 2019 году эту идею и вовсе заблокировали в правительстве.

В Торгово-промышленной палате выступили с одобрением этой инициативы, сказал председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Мировой опыт, в том числе США, проиллюстрировал эффективность подобного механизма поддержки граждан, заметил эксперт. Он добавил, что при точечном подходе государство четко выделит нуждающихся и поможет им.

«Сейчас в России около 500 видов социальной поддержки, которую оказывают разным категориям граждан, их достаточно много. Например, семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми до семи лет. Каждая из них может рассчитывать на небольшую материальную помощь. Но это не значит, что все они — малоимущие, часть из них вообще ни в чем не нуждается», — заключил Борисов.

Представители сетевых ритейлеров также с радостью восприняли новость о продовольственной поддержке.

Этот инструмент может заменить собой регулированию цен, полагает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Сейчас зафиксирована стоимость сахарного песка и подсолнечного масла. Если малоимущие граждане получат деньги от государства, то смогут купить товары по новым ценам, которые не придется сдерживать государству, подчеркнул он.